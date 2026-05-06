Corpul de control al prim-ministrului a identificat nereguli semnificative în procesul de acordare și gestionare a unor finanțări garantate de stat prin Exim Banca Românească (Eximbank), cu o expunere totală estimată la aproximativ 1,8 miliarde lei.

Investigația vizează în principal două companii strategice: Liberty Galați și Electrocentrale Craiova, unde au fost constatate probleme legate de respectarea procedurilor interne, evaluarea riscurilor și utilizarea fondurilor.

În decembrie 2023, Liberty Galați SA a beneficiat de o finanțare de 708 milioane lei. Conform raportului, aprobarea creditului s-a realizat cu abateri de la normele interne ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA).

Principalele probleme identificate sunt următoarele:

evaluare insuficientă sau depășită a riscurilor financiare;

lipsa respectării integrale a condițiilor de garantare;

prelungiri contractuale aprobate fără toate avizele necesare;

utilizarea parțială a fondurilor pentru acoperirea datoriilor existente, nu strict pentru scopul declarat al finanțării.

De asemenea, în procesul de restructurare prin concordat preventiv, Exim ar fi susținut inițial planul fără o analiză juridică completă, iar ulterior poziția a fost modificată, în contextul validării judiciare a procedurii.

Un al doilea credit, în valoare de 750 milioane lei, acordat în 2024 către Liberty Tubular Products Galați SA, evidențiază deficiențe suplimentare în gestionarea riscului și a monitorizării.

Constatări relevante:

semnarea contractului de monitorizare fără aprobarea prealabilă obligatorie;

ignorarea avertismentelor privind riscul ridicat al grupului;

includerea costurilor de monitorizare direct în credit;

plăți neconforme estimate la aproximativ 52,5 milioane lei.

Aceste plăți includ salarii, servicii IT, cheltuieli externe, avansuri fără livrare confirmată și servicii juridice fără justificare completă.

În plus, structura contractelor interne de tip tolling a fost considerată neclară, afectând trasabilitatea utilizării fondurilor.

Electrocentrale Craiova SA a beneficiat în 2024 de un credit garantat de stat, construit pe baza unei majorări de capital estimată la circa 300 milioane euro pentru 2025.

Această majorare nu a mai fost realizată, ceea ce a afectat direct sustenabilitatea financiară a structurii de finanțare.

Situația creditului este următoarea:

valoare totală: peste 331 milioane lei;

rambursări efectuate: aproximativ 82 milioane lei;

sold rămas: circa 249 milioane lei;

intrarea ulterioară în insolvență.

Raportul indică faptul că dificultățile companiei au fost amplificate de pierderi operaționale, datorii ridicate și obligații de mediu, precum și lipsa activelor eligibile pentru garanții suplimentare.

Analiza extinsă arată că Eximbank are expuneri semnificative pe credite acordate unor companii aflate în dificultate, inclusiv din sectoare strategice.

Aceste finanțări, de ordinul miliardelor de lei, sunt considerate cu risc ridicat de recuperare, în special în cazurile în care companiile au intrat în insolvență sau restructurare.

Exim Banca Românească susține că indicatorii săi financiari nu sunt afectați semnificativ de aceste expuneri și că instituția își menține o poziție solidă de capital.

De asemenea, banca afirmă că a semnalat anterior autorităților riscurile asociate acestor finanțări, însă deciziile de acordare a creditelor au fost menținute la nivel guvernamental.