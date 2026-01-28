În contextul informațiilor apărute în mass-media, Exim Banca Românească (fosta EximBank) transmite că facilitățile acordate unor companii precum Electrocentrale Craiova, Liberty Galați, Grup Servicii Petroliere sau Blue Air sunt expuneri ale statului român și nu ale băncii.

Facilitățile acordate companiilor menționate reprezintă expuneri ale statului român. Ele nu sunt finanțări aprobate de conducerea băncii și nu sunt parte a situațiilor financiare, a expunerilor și a indicatorilor financiari ai băncii. Aprobarea sau avizarea acestor facilități revine exclusiv statului român, fie prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, organism care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor, pentru expuneri de până la 50 de milioane de euro, fie prin Guvernul României, pentru expuneri de peste 50 de milioane de euro.

Implicarea Exim Banca Românească în aceste operațiuni se limitează strict la activitatea de agent și este gestionată de o structură organizatorică independentă, separată de activitățile specifice de bancă comercială universală, conform Legii 96/2000, cu modificările și completările ulterioare. Rolul acestei structuri se limitează strict la analiza tehnică a solicitărilor primite de la companii sau de la băncile finanțatoare, în cazul garanțiilor, și la transmiterea acestora către autoritățile decidente pentru avizare sau aprobare.

În cadrul analizei tehnice se evidențiază riscurile asociate fiecărei tranzacții, precum riscul de nerambursare, riscul financiar, riscurile de piață sau de afacere, riscul de executare, riscul de garanție colaterală, precum și alte categorii de riscuri. În cazul tuturor expunerilor menționate, toate aceste riscuri au fost evidențiate și reflectate în documentațiile întocmite, fără a avea la bază criterii subiective, ci exclusiv o judecată profesională solidă și prudentă. Conducerea băncii nu aprobă aceste facilități.

Începând cu 30 septembrie 2025, Exim Banca Românească nu mai acordă produse de finanțare și garantare în numele și în contul statului, în prezent gestionând angajamentele aflate în derulare.

Reprezentanții Exim Banca Românească reiterează și reconfirmă informațiile transmise anterior, potrivit cărora procesul de schimbare a sediului social s-a realizat cu deplina respectare a prevederilor legale, toate etapele fiind aprobate la nivelul Consiliului de Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor.

Negocierea și încheierea contractului de sublocațiune aferent noului sediu central al băncii s-au realizat în condiții de legalitate și eficiență economică, termenii și condițiile esențiale ale contractului fiind, de asemenea, aprobate de Consiliul de Administrație.

Încheierea și derularea contractului de sublocațiune au făcut anterior obiectul unor verificări extinse, atât din partea unor autorități administrative, cât și judiciare, precum Curtea de Conturi sau Direcția Națională Anticorupție, nefiind constatată nicio încălcare a legii și nefiind dispusă nicio măsură coercitivă.

Conducerea băncii este asigurată de Consiliul de Administrație și Comitetul de Direcție. Întreaga echipă de conducere, aprobată de Banca Națională a României, deține o experiență solidă de peste zece ani în sistemul financiar-bancar, experiență care a permis luarea unor decizii strategice consecvente, bine fundamentate și orientate spre performanță pe termen lung.

Numirea actualului Consiliu de Administrație al băncii a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor la finalul lunii noiembrie 2024, în urma derulării unei proceduri transparente și competitive de selecție, cu peste 30 de aplicații, dintre care 15 au fost selectate.

Procedura, reglementată legal, a fost derulată de o comisie creată la nivelul Ministerului Finanțelor, formată din specialiști, stabilită prin ordin al ministrului Finanțelor. Rigoarea procedurii de selecție a fost confirmată de faptul că toți candidații selectați au întrunit cerințele stricte de adecvare prevăzute de legislația aplicabilă instituțiilor de credit, obținând ulterior aprobarea Băncii Naționale a României.

În ceea ce îl privește pe președintele executiv Traian Halalai, acesta a absolvit ca șef de promoție Facultatea de Finanțe-Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice din București, continuând ulterior activitatea academică în calitate de asistent universitar. De asemenea, a finalizat programul MBA al Școlii Doctorale de Finanțe-Bănci București și a urmat un stagiu de specializare doctorală la Erasmus University din Rotterdam, Olanda.

Traian Halalai a acumulat o experiență de peste 30 de ani în sectorul bancar local și internațional, ocupând funcții de conducere în instituții financiare de prestigiu, precum Grupul National Bank of Greece, ING Olanda și bănci comerciale din România.