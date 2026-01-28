Euro a depășit marți pragul simbolic de 1,20 dolari, marcând un nivel care nu a mai fost atins de peste patru ani, evoluție susținută de slăbirea accentuată a monedei americane și de lipsa de îngrijorare afișată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, față de deprecierea dolarului.

Potrivit AFP, aprecierea monedei europene a fost alimentată de contextul politic și economic din SUA, dar și de așteptările investitorilor legate de politica monetară a Rezervei Federale.

Întrebat despre valoarea dolarului, Donald Trump a transmis că nu vede motive de îngrijorare, apreciind că moneda americană „se descurcă foarte bine” și că fluctuațiile sunt normale într-o piață valutară liberă. „Formidabilă”, a fost replica lui Trump atunci când a fost întrebat despre valoarea monedei americane.

În opinia sa, dolarul își caută propriul nivel și poate oscila atât în sus, cât și în jos, în funcție de dinamica piețelor. Această atitudine a fost interpretată de analiști drept un semnal de toleranță față de o monedă mai slabă, ceea ce a contribuit la presiunea de depreciere.

Marți seara, în jurul orei 20.00 GMT, dolarul s-a depreciat cu aproximativ 1,26% față de euro, cursul ajungând la 1,2028 dolari pentru un euro. Potrivit datelor de piață, dolarul nu mai coborâse la acest nivel din iunie 2021.

În același timp, indicele dolarului, care măsoară evoluția monedei americane față de un coș de șase valute majore, a scăzut cu circa 1,3%, până la 96,22 puncte, atingând cel mai scăzut nivel din februarie 2022 și până acum.

Presiunea pe dolar a fost accentuată de prudența investitorilor, care urmăresc decizia de politică monetară a Rezervei Federale, aflată în plină ședință de două zile. Piețele anticipează că banca centrală americană va menține dobânzile neschimbate, în condițiile în care economia SUA dă semne de rezistență, iar rata șomajului rămâne relativ scăzută.

Totuși, Fed este așteptată să adopte o atitudine de așteptare până când va avea o imagine mai clară asupra perspectivelor economice.

Analiștii ING au arătat că perechea euro/dolar prezintă în această perioadă modele tehnice active, existând un nivel de suport important în jurul pragului de 1,1834 dolari. În același timp, ei consideră că zona 1,1910–1,1920 ar putea limita temporar avansul monedei europene, estimând că euro ar putea încheia trimestrul la un nivel apropiat de 1,17 dolari.

Declinul dolarului din această lună este pus pe seama mai multor factori, de la îngrijorări legate de independența Rezervei Federale până la deciziile comerciale și geopolitice ale administrației Trump.

Economistul-șef al RSM US, Joseph Brusuelas, a apreciat că, deși nu se poate vorbi despre o renunțare masivă la dolar, se observă o diversificare a rezervelor valutare, alimentată de imprevizibilitatea politicilor de la Washington.

Pe piețele valutare, atenția s-a concentrat și asupra yenului japonez, care a rămas sub presiune după o serie de scăderi puternice.

Speculațiile privind o posibilă intervenție coordonată a autorităților americane și japoneze au apărut după informații potrivit cărora Rezerva Federală din New York ar fi verificat cursul valutar. În același timp, premierul Japoniei a avertizat asupra volatilității excesive a monedei, pe fondul tensiunilor generate de politica fiscală și de randamentele negative persistente.