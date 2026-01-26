Aurul a atins luni un nivel fără precedent, depășind 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor generate de administrația americană și al tensiunilor internaționale. Metalul prețios a crescut cu 1,8%, ajungând la 5.078 de dolari pe uncie, într-o evoluție care marchează o etapă istorică pentru piețele financiare.

Creșterea aurului a fost influențată de declarațiile controversate ale președintelui Donald Trump, inclusiv amenințările cu tarife de 100% împotriva Canadei și disputele diplomatice cu Europa referitoare la Groenlanda. În același timp, temerile privind o posibilă blocare a finanțării Departamentului de Securitate Internă, în urma incidentelor recente din Minneapolis, au amplificat nervozitatea investitorilor.

Steve Miller, consilier în strategii de investiții la GSFM și fost șef al departamentului de venituri fixe la BlackRock, afirmă că asemenea creșteri rapide ale aurului nu au mai fost întâlnite în cariera sa de patru decenii. El compară situația cu perioadele de șoc petrolier și inflație puternică de la sfârșitul anilor ’70 și începutul anilor ’80, când metalul prețios a înregistrat salturi similare.

„Al doilea şoc petrolier şi frica de inflaţie de la sfârşitul anilor ’70, începutul anilor ’80 ar fi ultima dată când îmi amintesc că aurul a făcut acest lucru – şi asta a fost înainte de a intra pe pieţe”, a spus el.

Cererea pentru aur a fost stimulată și de temerile că administrația americană ar putea căuta să reducă puterea dolarului, ceea ce ar afecta valoarea activelor americane de bază, inclusiv obligațiunile de trezorerie. Recent, Rezerva Federală a cerut băncilor să monitorizeze raportul de schimb dolar-yen, semnalând preocuparea autorităților privind aprecierea excesivă a monedei americane.

„Dacă Rezerva Federală face acest lucru în numele Trezoreriei SUA, o face dintr-un singur motiv: consideră că dolarul american este prea puternic”, a spus Miller.

În contextul datoriei și deficitelor în creștere ale SUA, aurul rămâne o alternativă sigură pentru investitori, oferind protecție împotriva volatilității piețelor globale.

„Cred că ar putea avea un potenţial de creştere suplimentar”, spune Miller. „Dar la fel de bine ar putea să vă protejeze de turbulenţele din alte clase de active”, afirmă expertul.

Băncile de investiții majore și-au revizuit prognozele, anticipând creșteri suplimentare. Goldman Sachs estimează că aurul ar putea ajunge la 5.400 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului viitor, avansul reflectând cererea solidă și constantă din partea investitorilor privați. Achizițiile băncilor centrale sunt de asemenea așteptate să rămână puternice, economiile emergente continuând să-și diversifice rezervele, cu aproximativ 60 de tone cumpărate lunar.

În paralel, UBS anticipează că aurul va depăși pragul de 5.000 de dolari pe uncie în lunile următoare, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și a problemelor de securitate a transportului energetic, cum este Strâmtoarea Hormuz.

Aurul rămâne preferat pentru capacitatea sa de a proteja împotriva riscurilor și a inflației, chiar și în condițiile în care alte active, precum petrolul, prezintă volatilitate ridicată. În acest context, investitorii continuă să aloce capital pentru aur, iar fluxurile în fondurile ETF specializate au atins niveluri record, totalizând 89 de miliarde de dolari.

Deținerile fizice de aur au crescut semnificativ, ajungând la 4.025 de tone, comparativ cu 3.224 de tone în 2024. America de Nord a fost liderul achizițiilor, urmată de Asia și Europa. În România, prețul unui gram de aur a atins recent 687,75 lei, cel mai mare nivel din istorie, depășind precedentul record de începutul anului 2026.

Specialiștii în investiții consideră că, pe termen lung, aurul va continua să fie un instrument de protecție și diversificare a portofoliilor, menținându-și atractivitatea în fața incertitudinilor geopolitice și economice.