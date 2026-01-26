Întrebată dacă întâlnirea Nicușor Dan–Donald Trump mai este o prioritate în actualul context, Oana Țoiu a răspuns că Statele Unite rămân cel mai important partener strategic al României și că este firesc ca o astfel de întâlnire să fie urmărită în continuare.

Ministra a explicat că există o claritate de ambele părți asupra importanței relației bilaterale și că în această agendă trebuie să existe și o componentă economică. În acest sens, a amintit că președintele Nicușor Dan a anunțat anul trecut planurile pe care le are.

„SUA e cel mai important partener strategic pe care-l avem, sigur că e o prioritate ca președinții noștri să se întâlnească și să continue agenda bilaterală. Avem această claritate de ambele părți că e importantă și o componentă economică a acestei agende. Președintele a anunțat anul trecut planurile pe care le are”, a mai precizat Oana Țoiu la B1TV.

Oana Țoiu a recunoscut că relația dintre UE și SUA nu traversează o perioadă simplă. Ea a spus că este important să fie înțeles ce face acest parteneriat puternic și a invocat dimensiunea schimburilor economice și a investițiilor dintre cele două părți.

Potrivit declarațiilor sale, parteneriatul include peste 1,5 trilioane în schimburi comerciale și peste 4 trilioane în investiții. Ministra a subliniat că tensiunile sau incertitudinile din această relație se văd rapid în reacțiile piețelor, inclusiv în bursele internaționale.

În același context, ea a menționat că au existat efecte pozitive și după declarațiile care au clarificat că nu va exista o intervenție militară în Groenlanda și nici o creștere de tarife.

„Cred că e foarte important să ne uităm la acest parteneriat și ce-l face puternic. Avem împreună peste 1,5 trilioane schimburi comerciale, peste 4 trilioane investiții. S-a văzut și în bursele internaționale imediat ce efecte a avut potențialul ca această relație să fie mai tensionată, cum s-au văzut efectele pozitive ale declarațiilor care au clarificat că nu va fi nicio intervenție militară în Groenlanda și nici creșterea de tarife”, a mai declarat Oana Țoiu.

Ministra de Externe a fost întrebată și despre criticile legate de felul în care România a fost reprezentată la Forumul Economic Mondial de la Davos. Oana Țoiu a spus că nu a văzut aceste critici, dar a precizat că România a fost prezentă ca vorbitor în mai multe paneluri importante și că au existat discuții și cu mediul de afaceri.

Ea a afirmat că rolul unui ministru la Davos nu este acela de a încheia acorduri comerciale direct în cadrul forumului, deoarece acestea se derulează între companii, însă a insistat că România se află într-o competiție globală pentru atenție și pentru încredere.

„Eu nu am văzut aceste critici – nu neg că ar fi existat – însă este foarte ușor pentru oricine urmărește conferința să vadă că România a fost prezentă cu rol de vorbitor în câteva paneluri foarte importante, unde noi am prezentat perspectiva noastră împreună, am avut mai multe discuții și cu mediul de afaceri. Sigur că nu te duci ca ministru la Davos ca să închizi acolo acorduri comerciale, pentru că astea, până la urmă, sunt niște acorduri care privesc acorduri între companiile de acasă, dar, trebuie să fie foarte clar că noi suntem și într-o competiție globală de atenție, într-o competiție globală de încredere”, a declarat Oana Țoiu la B1.

Ministra a adăugat că este important ca România să fie poziționată în mediul internațional de afaceri, într-un context în care multe state vor să devină tot mai atractive pentru investiții și își promovează avantajele.

„Creșterea economică pe care România a avut-o de-a lungul timpului este una, dar și reziliența noastră în perioade complicate. Poziționarea noastră geografică de asemenea este foarte importantă”, a declarat Ministra de Externe.

Oana Țoiu a vorbit și despre nevoia ca România să fie mai prezentă în conferințe cu miză economică. Ea a spus că poartă discuții cu ambasadorii României despre planurile pentru perioada următoare și despre sprijinirea companiilor care vor să intre pe piețe externe.

Ministra a precizat că le recomandă firmelor din România să contacteze misiunile diplomatice ale MAE din străinătate și să ceară sprijin, subliniind că acest lucru face parte din atribuțiile lor.

Totodată, Oana Țoiu a vorbit despre elemente pe care România le poate pune în discuție atunci când își prezintă profilul economic, precum creșterea economică, reziliența în perioade complicate și poziționarea geografică.