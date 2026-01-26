Potrivit Ministerului Apărării Naționale, Radu Miruță s-a întâlnit, la sediul MApN, cu Raymond Piselli, vicepreședinte pentru Operațiuni Strategice Internaționale al companiei Lockheed Martin, unul dintre principalii parteneri ai României în domeniul cooperării industriale și al programelor de înzestrare militară.

Discuțiile s-au concentrat pe evaluarea stadiului actual al programelor de dotare cu sisteme de înaltă tehnologie furnizate de compania americană și utilizate de Armata Română, precum și pe identificarea unor soluții pentru eficientizarea și accelerarea modernizării tehnicii deja intrate în dotare.

Reprezentanții MApN arată că aceste demersuri sunt esențiale pentru întărirea capacităților naționale de apărare și pentru menținerea unui nivel ridicat de interoperabilitate cu aliații NATO.

În cadrul discuțiilor a fost subliniată importanța proiectelor comune derulate de România și Lockheed Martin, considerate piloni ai cooperării strategice dintre cele două părți.

„Printre proiectele comune de succes aflate în derulare cu compania americană Lockheed Martin se află găzduirea, în baza aeriană de la Feteşti, a Centrului European de Instruire F-16 (al doilea centru de acest fel, alături de cel din SUA), manifestată sub aspectul angajamentului ţării noastre de a oferi piloţilor români şi celor din statele partenere ale NATO, inclusiv Ucraina, un mediu de pregătire la cele mai înalte standarde, cu acces la resurse tehnice şi expertiză de ultimă generaţie”, a declarat ministrul Apărării.

Centrul European de Instruire F-16 de la Fetești reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de cooperare militară și industrială ale României, contribuind la formarea piloților români și aliați și la creșterea nivelului de pregătire operațională în cadrul NATO.

Prin găzduirea acestui centru, România își consolidează rolul strategic în regiune și sprijină eforturile de securitate colectivă ale Alianței Nord-Atlantice.

Un alt subiect aflat pe agenda discuțiilor dintre ministrul Apărării și reprezentantul Lockheed Martin a vizat transferul de tehnologie și dezvoltarea industriei naționale de apărare, ca elemente esențiale pentru creșterea autonomiei strategice și a capacităților industriale ale României.

Autoritățile române urmăresc valorificarea cooperării cu partenerii americani nu doar în zona achizițiilor militare, ci și în ceea ce privește producția, mentenanța și formarea de specialiști la nivel local.