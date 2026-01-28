Într-un articol semnat de Cristian Bichi, consilier al guvernatorului Banca Națională a României (BNR), se arată că euro digital este esențial pentru menținerea controlului Europei asupra propriei monede.

Autorul face trimitere la o scrisoare deschisă adresată Parlamentul European, semnată de peste 60 de economiști, care avertizează asupra riscului diluării proiectului legislativ actual. În lipsa unei monede digitale publice puternice, zona euro ar deveni și mai dependentă de furnizori americani de servicii de plăți.

„Apelul a fost dat publicităţii în perspectiva unei apropiate şedinţe a Comitetului pentru Afaceri Economice şi Monetare (ECON) al forului legislativ european, unde urmează a fi discutate amendamentele propuse la „Pachetul legislativ Euro digital”, înainte de prezentarea sa plenului Parlamentului la jumătatea acestui an. Dacă proiectul euro digital va fi aprobat, în 2027 se vor realiza probe pilot, iar emiterea noii monede digitale va avea loc în 2029, conform estimărilor Băncii Centrale Europene (BCE)”, se menţionează în document.

Scrisoarea, publicată la 11 ianuarie 2026 și inițiată de Sustainable Finance Lab și Triodos Bank, solicită eurodeputaților să mențină prevederile actuale ale pachetului legislativ privind euro digital.

Printre semnatari se află economiști cunoscuți precum Thomas Piketty, Paul de Grauwe și Daniela Gabor. Apelul a fost lansat înaintea discuțiilor din Comitetul ECON, unde sunt analizate amendamentele înainte de votul în plen, estimat pentru jumătatea anului.

Economiștii semnalează că sistemele de plăți din Europa sunt dominate de câteva corporații din afara UE. În 13 state membre, plățile de retail se bazează aproape exclusiv pe scheme internaționale de carduri, fără alternative naționale. Această situație expune cetățenii și guvernele europene la riscuri geopolitice și comerciale care scapă controlului european.

Articolul subliniază că avansul monedelor stabile susținute de SUA accentuează riscul pierderii controlului monetar. Fără un euro digital funcțional și utilizat pe scară largă, Europa riscă să lase controlul monedei în mâinile unor actori privați. Economiștii apreciază că o monedă digitală publică robustă reprezintă principala formă de apărare în acest context.

Potrivit analizei, euro digital ar crea o legătură directă între cetățeni și Banca Centrală Europeană, combinând siguranța banilor publici cu funcționalitatea plăților moderne. Moneda ar trebui să fie utilizabilă online și offline, să protejeze viața privată și să fie accesibilă tuturor rezidenților europeni.

Autorul menționează că există presiuni din partea unor bănci și politicieni pentru limitarea proiectului, invocând costuri și riscuri financiare, însă scrisoarea economiștilor avertizează că un compromis excesiv ar putea transforma euro digital într-un instrument simbolic, lipsit de impact real.

În final, apelul subliniază că decizia este una fundamentală pentru viitorul economic al Europei. Miza este dacă europenii vor controla moneda lor în epoca digitală sau vor lăsa acest control altora.