Banca Națională a României (BNR) a informat, în ultimul său raport care include și prognoza pentru 2026, că nu pot fi excluse noi măsuri de austeritate, că inflația va scădea doar lent, abia în a doua parte a anului, și că dobânzile la credite vor rămâne ridicate.

Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a explicat la Antena 3 CNN că presiunea asupra bugetelor românilor va rămâne mare, mai ales că liberalizarea pieței gazelor poate duce din nou la creșterea prețurilor. El a spus că inflația este în prezent peste 9% și că va rămâne la acest nivel în prima parte a anului, din cauza prețurilor ridicate la alimente și a altor factori.

Suciu a adăugat că eliminarea plafonării la gaze ar putea crește din nou inflația, în funcție de prețul gazelor, dar că în a doua parte a anului se așteaptă o scădere mai clară a inflației. Potrivit lui, abia în a doua jumătate a anului 2026 inflația va începe să scadă considerabil și la sfârșitul anului ar putea ajunge la aproximativ 4%.

El a precizat că partea a doua a anului va fi mai optimistă pentru inflație, pentru că efectul creșterii TVA nu se va mai simți, iar estimările indică o scădere spre 4% până în decembrie.

„Într-adevăr, suntem într-o situație în care inflația se situează la peste 9%. Avem această evoluție a inflației deja din toamnă. O stabilitate, aș zice, în această evoluție a inflației, chiar dacă e o cifră relativ ridicată. Ea va continua să rămână la acest nivel în prima parte a anului, probabil în primul semestru, pentru că presiunile continuă să fie resimțite inclusiv la nivelul prețurilor produselor alimentare. Mai sunt o serie întreagă de elemente de care trebuie să ținem cont. Eliminarea plafonării la gaze, care la rândul ei poate avea efecte inflaționiste, probabil că va avea efecte inflaționiste în funcție și de evoluția prețului la gaze, dar în partea a doua a anului e clar că ne așteaptă o evoluție mai semnificativă a acestui indicator, în sensul descendent. Ne așteptăm la o scădere semnificativă a inflației în partea a doua a anului, odată ce efectul de bază produs de creșterea TVA-ului nu se va mai simți în acest indice. Deci partea a doua a anului este una mult mai optimistă din perspectiva aceasta. Ne ducem spre 4%. Ultima prognoză arăta această cifră în decembrie”, a declarat Suciu.

Banca Națională a anunțat că dobânda-cheie rămâne la 6,5%. Purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a spus că presiunea pe dobânzi a scăzut. El a explicat că dobânzile depind de inflație și că acestea vor scădea mai mult abia când inflația va începe să scadă cu adevărat, conform prognozei.

Suciu a precizat că deja se vede o scădere a dobânzilor pe piață, cum ar fi ROBOR-ul pe trei luni, care a coborât sub 6%. Această evoluție se va simți mai târziu și la IRCC, din cauza decalajului între indici. În acest context, el a spus că BNR gestionează cu atenție dobânzile, pentru a evita presiuni suplimentare asupra creditelor.

El a adăugat că banca încearcă să mențină echilibrul între o dobândă mai mică și o inflație mai mare, pentru ca creșterea economică să nu fie afectată. Suciu a explicat că această gestionare fină va continua până în a doua parte a anului, când vor apărea noi date economice.