Luni, cotația aurului în România a depășit pentru prima dată pragul psihologic de 700 de lei pe gram, stabilindu-se la 703,35 lei, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR). Aceasta reprezintă o creștere spectaculoasă față de cea mai scăzută valoare înregistrată anul trecut, când prețul a coborât la 464,78 lei pe gram, în august 2025.

În zilele precedente, metalul prețios deja atinsese un maxim istoric: vineri, BNR a raportat o cotație de 687,75 lei pe gram. Aurul rămâne un simbol tradițional de siguranță pentru investitori, iar evoluțiile recente reflectă tensiunile și incertitudinea din piețele financiare globale.

La nivel internațional, aurul a trecut pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, atingând luni 5.058 dolari, după ce anterior fusese cotat la 5.092 dolari. Această creștere a fost influențată de deprecierea dolarului și de evenimente geopolitice recente, precum tensiunile legate de Groenlanda și Iran, care au afectat sentimentul investitorilor.

Pentru întregul an 2025, aurul a înregistrat o majorare impresionantă de 64%, cea mai mare creștere anuală după 1979. Evoluția reflectă cererea ridicată pentru active de refugiu și relaxarea politicii monetare în SUA. Numai în ultimele luni, cotația metalului galben a crescut cu aproximativ 17%, consolidându-și rolul de plasament sigur în perioade de instabilitate economică.

Banca Națională a României a anunțat cursul oficial al principalelor monede, evidențiind evoluții mixte pentru leu. Moneda națională s-a întărit semnificativ față de dolarul american, cu aproape 4,5 bani, astfel că un dolar costă acum 4,2972 lei – cel mai scăzut nivel înregistrat de la mijlocul lunii septembrie 2025.

Pe de altă parte, francul elvețian a atins un maxim istoric de 5,5322 lei, în timp ce leul s-a depreciat și în raport cu euro și lira sterlină, cotate la 5,0960 lei, respectiv 5,8747 lei.

Aceste fluctuații subliniază dinamica diferită a monedelor pe piețele internaționale și arată că, deși dolarul se află la un minim istoric față de leu, moneda națională rămâne mai slabă în raport cu alte valute majore.

Indicele ROBOR la 3 luni, utilizat pentru calcularea dobânzilor la majoritatea împrumuturilor acordate persoanelor fizice înainte de 2019, a rămas nemodificat, oferind un reper pentru creditele cu dobândă variabilă. În același timp, ROBOR la 6 luni s-a menținut la 6,02%.

ROBOR, prescurtarea de la Romanian Interbank Offer Rate, reflectă dobânda medie la care băncile se împrumută reciproc în lei. Evoluția acestuia este influențată în principal de lichiditatea disponibilă pe piață și de nivelul dobânzilor stabilit de BNR.

Pentru creditele în lei acordate după 2019, referința principală este IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor), care pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026 este de 5,68%, urmând să scadă ușor la 5,67% în trimestrul următor. IRCC se calculează trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile se împrumută între ele, fiind aplicat cu o întârziere de un trimestru față de perioada de referință.