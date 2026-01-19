Conform comunicatului oficial, autoritatea monetară a menținut:

-rata dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an

-rata facilității de creditare (Lombard) la 7,50% pe an

-rata facilității de depozit la 5,50% pe an

-ratele rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută

Aceasta este cea de-a cincea ședință consecutivă în care BNR păstrează aceeași dobândă cheie, nivel valabil încă din luna august 2024.

În comunicatul transmis după ședință, banca centrală subliniază că obiectivul principal rămâne ancorarea inflației și protejarea stabilității financiare.

Documentul precizează că „deciziile CA al BNR vizează asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile”.

BNR atrage atenția asupra importanței factorilor fiscali și a reformelor structurale.

„Consiliul de administrație reiterează că, în contextul actual, mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale inclusiv prin utilizarea fondurilor europene care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru stabilitatea macroeconomică și întărirea capacității economiei românești de a face față unor evoluții adverse.”

Totodată, instituția anunță că urmărește atent evoluțiile interne și internaționale și este pregătită să intervină dacă situația o cere.

„BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, în condiții de păstrare a stabilității financiare”.

Decizia BNR vine într-un context în care:

-inflația a continuat să scadă față de maximele din 2023–2024

-prețurile alimentelor și energiei rămân volatile

-economia a dat semne de încetinire

-cursul valutar este relativ stabil

dobânzile interbancare se aliniază dobânzii cheie

Deși presiunile inflaționiste s-au redus, inflația rămâne peste ținta BNR de 2,5% ±1 punct procentual, motiv pentru care banca centrală preferă o abordare precaută și menținerea unei politici monetare în continuare restrictive.

România nu este singura economie din regiune care păstrează un ton prudent. Băncile centrale din Polonia, Ungaria și Cehia au adoptat, în ultimele luni, strategii diferite:

-Ungaria a redus agresiv dobânzile, după ce a avut vârful inflației din UE

-Cehia a început o relaxare treptată a politicii monetare

-Polonia a preferat să înghețe dobânzile după alegeri

În acest context, BNR se distinge printr-o abordare precaută, justificată de:

-diferențialul mai mare de inflație

-riscurile fiscale

-expunerea la șocuri externe

Menținerea dobânzii cheie la 6,50%:

– susține dobânzile mari la depozite, în special pe termen scurt

– menține costurile ridicate ale creditelor variabile (IRCC/ROBOR)

– limitează creditarea nouă în economie

– contribuie la temperarea consumului și a prețurilor

Pentru creditele populației cu dobândă variabilă, efectul rămâne vizibil prin IRCC, care se ajustează în funcție de costurile din piața interbancară, nu doar de dobânda-cheie.