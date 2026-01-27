Ilie Bolojan a spus la RFI România că fără resurse la nivel local nu se poate avea infrastructură modernă. Premierul a subliniat că, în 2026, România va avea un buget record pentru investiții, care depășește 7% din PIB. El a explicat că reducerea cheltuielilor în sectorul public cu 20% nu înseamnă neapărat concedieri masive, ci mai degrabă eficientizarea proceselor și digitalizarea, pentru a elimina birocrația și suprapunerile dintre instituții.

Despre impozitul pe proprietate, Bolojan a menționat că acesta este principala sursă de venit a primăriilor pentru investiții locale și că aplicarea noii grile a fost amânată pentru a nu pune presiune pe cetățeni în perioada de inflație. Totuși, el a subliniat că fără bani la nivel local nu se pot construi școli, spitale sau infrastructură modernă.

Referitor la percepția că statul cere tot mai mult și oferă aceleași servicii, premierul a spus că aceasta trebuie corectată prin rezultate concrete. El a adăugat că orice bani colectați în plus vor merge direct către investiții, nu către consum sau aparat de stat.

Bolojan a mai spus că discuția despre deficitul bugetar este importantă și că România trebuie să atingă țintele stabilite cu Comisia Europeană, nu doar pentru că este cerut de Bruxelles, ci pentru că stabilitatea financiară a țării depinde de acest lucru. El a explicat că dobânzile la împrumuturi depind de încrederea investitorilor în capacitatea României de a-și gestiona finanțele.

„Cel mai important impozit, care este sursa principală de venit a primăriilor pentru investiții locale, este impozitul pe proprietate. Știți foarte bine că noi am amânat aplicarea noii grile de impozitare pentru proprietăți, tocmai pentru a nu pune o presiune suplimentară pe cetățeni într-o perioadă de inflație ridicată. Dar, în același timp, trebuie să înțelegem că fără resurse la nivel local, nu putem avea infrastructură modernă, școli sau spitale. În ceea ce privește reforma administrativă, ne-am asumat un obiectiv clar: reducerea cheltuielilor în sectorul public cu 20%. Acest lucru nu înseamnă neapărat concedieri masive, ci o eficientizare a proceselor, o digitalizare reală care să elimine birocrația inutilă. Nu mai putem avea instituții care se suprapun ca atribuții. Este o percepție pe care o înțeleg și pe care trebuie să o corectăm prin rezultate. De aceea, am insistat ca orice leu colectat în plus să meargă direct către investiții, nu către consum sau către aparatul de stat. Anul acesta, avem un buget record pentru investiții, peste 7% din PIB. Este singura cale prin care putem asigura o creștere economică sustenabilă pe termen lung. De asemenea, discuția despre deficitul bugetar este esențială. Trebuie să atingem acele ținte negociate cu Comisia Europeană, nu pentru că ne cere cineva de la Bruxelles, ci pentru că stabilitatea financiară a României depinde de asta. Dobânzile la care ne împrumutăm sunt direct legate de încrederea investitorilor în capacitatea noastră de a ne gestiona finanțele”, a punctat oficialul român.

Premierul a recunoscut că ar vota „da” dacă ar fi un referendum privind unirea cu Republica Moldova. El a mai precizat că declarația președintei Maia Sandu, care a spus că ar vota pentru unire, confirmă atitudinea ei de până acum, de a face tot ce poate pentru ca Moldova să se dezvolte, să fie o țară sigură și apropiată de Europa.

Bolojan a explicat că informațiile false despre livrarea gratuită de energie către Moldova sunt neadevărate. Toate tranzacțiile se fac în condiții normale de piață, România furnizând energie în funcție de necesități: când o țară are deficit și România are surplus, se livrează energie; iar când România are deficit, importă de la alte țări.

El a adăugat că România sprijină Moldova, deoarece echilibrările energetice se pot face doar prin legături cu Europa, nu prin Ucraina, având în vedere că Rusia a distrus o mare parte din sistemul energetic ucrainean. Premierul a mai spus că narativele false despre sprijinul pentru Ucraina urmăresc doar să creeze neîncredere în rândul românilor față de acțiunile corecte ale țării.

Despre vizita sa în Germania, Bolojan a explicat că aceasta are trei scopuri principale: dezvoltare economică, deoarece Germania este cel mai important partener comercial al României; apărare, prin semnarea unui memorandum între ministerele apărării; și discuții politice despre contextul european, sprijinul pentru Moldova și relațiile bilaterale dintre România și Germania.