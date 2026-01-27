Ilie Bolojan a explicat că, în ultimele luni, subiectul impozitării progresive nu a mai fost discutat în cadrul coaliției de guvernare. Potrivit acestuia, motivul principal este complexitatea unei astfel de reforme fiscale, care ar presupune modificări ample ale legislației în domeniu.

Șeful Executivului a precizat într-un interviu pentru RFI că ar fi nevoie de cel puțin un an și jumătate pentru a pune la punct mecanismele necesare implementării unei asemenea măsuri. Bolojan a mai afirmat că fiecare partid este liber să își exprime propriile poziții și opinii, făcând referire la acuzațiile venite din partea PSD, care susține că premierul ar refuza să ia în calcul introducerea impozitării progresive.

„Fiecare partid poate să declare ceea ce crede de cuviinţă”, a spus premierul referitor la acuzaţiile lansate de PSD.

Impozitarea progresivă este un sistem fiscal care presupune majorarea cotelor de impozit pe măsură ce cresc veniturile contribuabililor, astfel încât persoanele cu venituri mai mari să plătească un impozit mai ridicat către stat.

De asemenea, Bolojan a comentat și evoluțiile recente din sondajele de opinie care indică un avans semnificativ al AUR, pe fondul tensiunilor și scandalurilor din interiorul coaliției de guvernare.

Ultimele sondaje publice realizate de institute precum CURS și Avangarde arată că AUR se situează pe primul loc, cu procente cuprinse între 35% și 40%. Conform acestor date, următoarele trei partide clasate, PSD, PNL și USR, însumează aproximativ scorul AUR, ceea ce evidențiază impactul negativ al scandalurilor din coaliție asupra partidelor aflate la guvernare.

În urma acestor cifre, Bolojan a spus că sondajele de opinie trebuie privite ca simple fotografii ale unui moment, nu ca rezultate definitive. Premierul a explicat că atunci când sunt adoptate măsuri de ajustare și reforme dificile, nu este realist să existe așteptări privind creșterea încrederii în sondaje. În opinia sa, este nevoie de timp pentru ca efectele acestor decizii să se vadă, iar obiectivul este stabilizarea situației și sprijinirea cetățenilor care resimt dificultăți în urma acestor măsuri, cu condiția ca ele să fie duse până la capăt.

„Sigur, sondajele de opinie sunt poze de moment și trebuie să fim conștienți că atunci când iei măsuri de ajustare, nu trebuie să te aștepți să-ți crească încrederea în sondajele de opinie. Trebuie să aștepți rezultatele, să stabilizezi lucrurile și pe cetățenii noștri, care astăzi duc greu unor astfel de măsuri, dacă duci lucrurile până la capăt. Și ăsta este obiectivul”, a declarat Ilie Bolojan la RFI.

Șeful Guvernului a legat direct scăderea încrederii politice de măsurile de austeritate și de reformele anunțate în sectorul public, insistând asupra faptului că acestea trebuie aplicate inclusiv la nivelul aparatului bugetar. El a arătat că, dacă sunt corectate nedreptățile și dacă măsurile de restrângere a cheltuielilor sunt aplicate și în sistemul de stat, toate partidele ar putea avea, într-o anumită măsură, de câștigat. Totuși, cel mai important beneficiu ar reveni țării, care ar putea depăși actuala perioadă dificilă.

„Dacă corectezi nedreptățile, dacă închidem toate măsurile care înseamnă strângerea curelei și la stat, la aparatul bugetar, sunt convins că, într-o măsură sau alta, fiecare dintre partide ar putea avea de câștigat. Dar cel mai mare câștig va fi al țării noastre, pentru că va trece prin această situație dificilă”, a mai spus Bolojan.

În viziunea premierului, miza reală nu este reprezentată de scorurile electorale pe termen scurt, ci de evitarea unei crize generale de încredere. Ilie Bolojan a avertizat că, dacă România nu reușește să traverseze această etapă complicată, este puțin probabil ca partidele politice să obțină câștiguri semnificative, într-un context în care cetățenii sunt nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă țara și resimt o stare de instabilitate și insecuritate.

„Dacă țara noastră nu trece prin această situație dificilă, e greu de presupus că partidele politice vor avea mari câștiguri, într-o situație în care cetățenii sunt nemulțumiți de direcția în care se duce țara, în care există o senzație de instabilitate, de insecuritate. N-ai cum să câștigi în astfel de situații”, a completat premierul.

Declarațiile premierului apar în contextul publicării celui mai recent sondaj CURS, realizat în luna ianuarie 2026, care indică o consolidare a AUR pe prima poziție în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. Potrivit cercetării, AUR este creditat cu 35% din voturi, același nivel ca în luna decembrie. Pe locul al doilea se află PSD, cu 23%, în ușoară creștere față de luna precedentă, urmat de PNL, cu 18%, și USR, cu 10%. UDMR și SOS România sunt la egalitate, fiecare cu câte 5%, în timp ce Partidul Oamenilor Tineri și alte formațiuni mai mici obțin câte 2%.