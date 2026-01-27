La sfârșitul lunii decembrie 2025, masa monetară în sens larg (M3) a atins 795,408 miliarde lei, înregistrând o creștere de 3,5% față de noiembrie 2025 (3,3% în termeni reali) și de 7,2% comparativ cu decembrie 2024 (-2,2% în termeni reali), potrivit datelor Băncii Naționale a României.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a urcat cu 0,1% față de noiembrie 2025 (-0,1% în termeni reali), ajungând la 447,337 miliarde lei. Creditul în lei, reprezentând 68,2% din total, a scăzut cu 0,6%, în timp ce creditul în valută, echivalent în lei și având o pondere de 31,8%, a crescut cu 1,6% (1,5% în termeni euro). Comparativ cu decembrie 2024, creditul neguvernamental a crescut cu 6,2% (-3,2% în termeni reali), datorită majorării cu 3,5% a componentei în lei (-5,7% în termeni reali) și cu 12,7% a componentei în valută exprimată în lei (9,9% în euro).

În același timp, soldul creditului guvernamental acordat de bănci a crescut cu 6% față de noiembrie 2025, ajungând la 279,903 miliarde lei, și s-a majorat cu 11,9% față de decembrie 2024 (2% în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au înregistrat în decembrie 2025 o creștere de 4,1% față de luna precedentă, ajungând la 676,028 miliarde lei, și de 6,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (-2,6% în termeni reali), potrivit datelor Băncii Naționale a României.

Depozitele în lei, care reprezintă 68,6% din totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 5% față de noiembrie 2025, până la 463,794 miliarde lei, și cu 4,5% față de decembrie 2024 (-4,8% în termeni reali). În cadrul acestora, depozitele în lei ale gospodăriilor populației au urcat cu 3,6% față de luna anterioară, până la 266,626 miliarde lei, și cu 5,7% față de aceeași perioadă a anului anterior (-3,6% în termeni reali). Depozitele în lei ale altor sectoare, cum ar fi societățile nefinanciare și instituțiile financiare nemonetare, au crescut cu 6,9% față de noiembrie 2025, până la 197,168 miliarde lei, și cu 2,9% față de decembrie 2024 (-6,2% în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, care reprezintă 31,4% din total, s-au majorat cu 2,4% față de noiembrie 2025, atingând 212,234 miliarde lei (41,626 miliarde euro, +2,2%). Comparativ cu decembrie 2024, acestea au crescut cu 12,5% în lei (9,8% în euro). În cadrul acestei categorii, depozitele în valută ale gospodăriilor populației au urcat cu 2,4% față de luna precedentă, până la 144,242 miliarde lei (28,291 miliarde euro, +2,2%), și cu 12,9% față de decembrie 2024 (10,1% în euro). Depozitele în valută ale altor sectoare s-au majorat cu 2,4% față de noiembrie 2025, până la 67,991 miliarde lei (13,335 miliarde euro, +2,3%) și cu 11,8% față de decembrie 2024 (9% în euro).