Depozitele în valută ale populației au scăzut în septembrie, în timp ce cele în lei au continuat să crească ușor
Depozitele populației în valută au înregistrat o scădere ușoară în luna septembrie 2025, în timp ce economiile în lei au continuat să crească modest, arată cele mai recente date publicate de Banca Națională a României (BNR). Evoluțiile din sistemul bancar indică o preferință ușor mai mare pentru plasamentele în moneda națională, în timp ce creditarea, atât cea guvernamentală, cât și cea neguvernamentală, a continuat să avanseze.
Potrivit raportului BNR, depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut în septembrie cu 0,5% față de luna anterioară, ajungând la 138,714 miliarde lei. Exprimat în euro, indicatorul a înregistrat o diminuare de 0,6%, până la 27,3 miliarde euro. Totuși, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, valoarea depozitelor în valută s-a majorat cu 16% în lei și cu 13,6% în euro, semn că populația a continuat, pe termen lung, să economisească în monede străine.
Depozitele în lei, creștere minimă în luna septembrie 2025, raportat la august 2025
În contrast, depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut ușor, cu 0,1% față de august 2025, până la 252,327 miliarde lei. Raportat la septembrie 2024, aceste depozite au înregistrat o creștere de 5,2%, deși, în termeni reali, ajustați cu inflația, s-au redus cu 4,2%.
Depozitele totale ale rezidenților clienți neguvernamentali au urcat, la rândul lor, cu 0,3% în septembrie, atingând nivelul de 634,775 miliarde lei. În comparație cu anul anterior, acestea au crescut cu 6,7%, însă în termeni reali s-au diminuat cu 2,9%. Din total, depozitele în lei au reprezentat 68,2%, în timp ce cele în valută au avut o pondere de 31,8%.
Depozitele în lei ale rezidenților au crescut cu 0,6% față de luna precedentă, ajungând la 433,179 miliarde lei, dar au consemnat o majorare anuală modestă, de doar 2,9%. Pe de altă parte, depozitele în valută, exprimate în lei, au scăzut cu 0,3% față de august, până la 201,595 miliarde lei. În euro, acestea s-au redus cu 0,5%, până la 39,675 miliarde euro. În termeni anuali, însă, depozitele în valută au înregistrat o creștere solidă de 15,9% în lei și 13,5% în euro.
Pe segmente, depozitele în lei ale companiilor și instituțiilor financiare nemonetare au urcat cu 1,4%, până la 180,851 miliarde lei, deși comparativ cu anul trecut s-au redus ușor, cu 0,3%. Depozitele în valută ale acestui sector au rămas practic neschimbate, înregistrând o scădere marginală de 0,01%, până la 62,88 miliarde lei.
Datele Băncii Naționale privind creditarea
În ceea ce privește creditarea, BNR a raportat o creștere generală a creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit, care a ajuns la 444,033 miliarde lei la finalul lunii septembrie. Acesta a avansat cu 0,8% față de august, respectiv cu 7,5% comparativ cu septembrie 2024.
Creditul în lei, care reprezintă peste două treimi din total, a crescut cu 0,5% față de luna anterioară, iar cel în valută, exprimat în lei, cu 1,3%. În termeni anuali, componentele în lei și valută au înregistrat creșteri de 6,5%, respectiv 9,7%.
De asemenea, creditul guvernamental a consemnat o creștere lunară de 0,7%, până la 257,819 miliarde lei, în timp ce, față de anul trecut, avansul a fost de 15,9%.
Masa monetară în sens larg (M3) a atins la finalul lunii septembrie un sold de 753,293 miliarde lei, în creștere cu 0,3% față de august și cu 7,9% față de septembrie 2024. În termeni reali, însă, creșterea rămâne modestă, semn al efectelor inflației asupra economiilor populației.