Depozitele populației în valută au înregistrat o scădere ușoară în luna septembrie 2025, în timp ce economiile în lei au continuat să crească modest, arată cele mai recente date publicate de Banca Națională a României (BNR). Evoluțiile din sistemul bancar indică o preferință ușor mai mare pentru plasamentele în moneda națională, în timp ce creditarea, atât cea guvernamentală, cât și cea neguvernamentală, a continuat să avanseze.

Potrivit raportului BNR, depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut în septembrie cu 0,5% față de luna anterioară, ajungând la 138,714 miliarde lei. Exprimat în euro, indicatorul a înregistrat o diminuare de 0,6%, până la 27,3 miliarde euro. Totuși, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, valoarea depozitelor în valută s-a majorat cu 16% în lei și cu 13,6% în euro, semn că populația a continuat, pe termen lung, să economisească în monede străine.

În contrast, depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut ușor, cu 0,1% față de august 2025, până la 252,327 miliarde lei. Raportat la septembrie 2024, aceste depozite au înregistrat o creștere de 5,2%, deși, în termeni reali, ajustați cu inflația, s-au redus cu 4,2%.

Depozitele totale ale rezidenților clienți neguvernamentali au urcat, la rândul lor, cu 0,3% în septembrie, atingând nivelul de 634,775 miliarde lei. În comparație cu anul anterior, acestea au crescut cu 6,7%, însă în termeni reali s-au diminuat cu 2,9%. Din total, depozitele în lei au reprezentat 68,2%, în timp ce cele în valută au avut o pondere de 31,8%.

Depozitele în lei ale rezidenților au crescut cu 0,6% față de luna precedentă, ajungând la 433,179 miliarde lei, dar au consemnat o majorare anuală modestă, de doar 2,9%. Pe de altă parte, depozitele în valută, exprimate în lei, au scăzut cu 0,3% față de august, până la 201,595 miliarde lei. În euro, acestea s-au redus cu 0,5%, până la 39,675 miliarde euro. În termeni anuali, însă, depozitele în valută au înregistrat o creștere solidă de 15,9% în lei și 13,5% în euro.

Pe segmente, depozitele în lei ale companiilor și instituțiilor financiare nemonetare au urcat cu 1,4%, până la 180,851 miliarde lei, deși comparativ cu anul trecut s-au redus ușor, cu 0,3%. Depozitele în valută ale acestui sector au rămas practic neschimbate, înregistrând o scădere marginală de 0,01%, până la 62,88 miliarde lei.

În ceea ce privește creditarea, BNR a raportat o creștere generală a creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit, care a ajuns la 444,033 miliarde lei la finalul lunii septembrie. Acesta a avansat cu 0,8% față de august, respectiv cu 7,5% comparativ cu septembrie 2024.

Creditul în lei, care reprezintă peste două treimi din total, a crescut cu 0,5% față de luna anterioară, iar cel în valută, exprimat în lei, cu 1,3%. În termeni anuali, componentele în lei și valută au înregistrat creșteri de 6,5%, respectiv 9,7%.

De asemenea, creditul guvernamental a consemnat o creștere lunară de 0,7%, până la 257,819 miliarde lei, în timp ce, față de anul trecut, avansul a fost de 15,9%.

Masa monetară în sens larg (M3) a atins la finalul lunii septembrie un sold de 753,293 miliarde lei, în creștere cu 0,3% față de august și cu 7,9% față de septembrie 2024. În termeni reali, însă, creșterea rămâne modestă, semn al efectelor inflației asupra economiilor populației.