Băncile din zona euro ar putea fi puse sub o presiune semnificativă în eventualitatea în care accesul la finanțarea în dolari ar fi limitat sau chiar întrerupt, avertizează economistul-șef al Băncii Centrale Europene (BCE), Philip Lane. Într-un discurs susținut marți, oficialul a atras atenția că o astfel de situație ar putea forța instituțiile de credit să reducă finanțarea oferită economiei reale, cu efecte directe asupra creșterii economice din Uniunea Europeană.

Philip Lane a subliniat că „prezenţa combinată a expunerii unui bilanţ masiv denominat în dolari şi finanţarea volatilă fac ca schimbările rapide în aceste expuneri să nu poată fi exluse”. Cu alte cuvinte, sistemul bancar european ar putea deveni vulnerabil în fața unei perturbări externe majore, în special într-un context global tot mai marcat de tensiuni geopolitice și de repoziționări pe piețele valutare.

Economistul-șef al BCE a explicat că o creștere a riscului privind accesul la lichidități în dolari ar genera presiune directă asupra bilanțurilor băncilor europene și, implicit, „ar putea afecta creditarea economiei”. Lane a insistat asupra faptului că politicile de gestiune a riscului și diversificarea surselor de finanțare devin esențiale pentru menținerea stabilității sistemului financiar european.

Avertismentul vine în contextul unui nou raport publicat de Banca Centrală Europeană, care arată că dolarul american a continuat, în 2024, să piardă din cota sa de piață ca monedă dominantă în rezervele valutare globale. Deși euro a înregistrat ușoare câștiguri, principalii beneficiari ai acestei schimbări au fost valutele secundare – yenul japonez și dolarul canadian – precum și aurul, considerat de multe bănci centrale un activ-refugiu într-un climat economic instabil.

Conform datelor BCE, doar în 2024, dolarul a pierdut aproximativ două puncte procentuale din ponderea sa în rezervele valutare mondiale. În prezent, moneda americană deține în jur de 58% din total, în scădere cu 10 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în urmă cu un deceniu. În aceeași perioadă, euro s-a menținut relativ stabil, având o pondere sub pragul de 20%.

Această evoluție semnalează o tendință lentă, dar constantă, de diversificare a rezervelor globale, pe măsură ce statele încearcă să reducă dependența de dolar și să-și protejeze economiile de eventuale fluctuații generate de politica monetară americană.

Un alt element notabil al raportului BCE este creșterea spectaculoasă a achizițiilor de aur la nivel mondial. În 2024, băncile centrale au cumpărat peste 1.000 de tone de aur — o cantitate record, dublă față de media anuală din deceniul precedent.

„Datele studiului sugerează că două treimi din băncile centrale au investit în aur în scopul diversificării, în timp ce două cincimi ca protecţie faţă de riscurile geopolitice”, se arată în documentul Băncii Centrale Europene.

Această orientare reflectă preocuparea tot mai mare a autorităților monetare pentru protejarea rezervelor în fața riscurilor internaționale — de la inflația persistentă și volatilitatea piețelor de energie, până la incertitudinile legate de conflictele geopolitice și de fragmentarea economică globală.

Potrivit BCE, dacă se iau în calcul toate rezervele valutare la nivel mondial, aurul reprezintă în prezent circa 20% din total, în timp ce euro deține o pondere de 16%.

În spatele acestor evoluții se conturează o realitate complexă: sistemul financiar european este profund interconectat cu cel american, iar o eventuală restrângere a lichidității în dolari ar putea avea efecte de contagiune semnificative.

Analiștii economici apreciază că mesajul lui Philip Lane este o invitație la prudență și la întărirea rezilienței financiare a băncilor europene. Într-un context în care dolarul își pierde treptat din influența globală, dar rămâne moneda dominantă în comerțul internațional și în piețele de capital, capacitatea Europei de a-și asigura stabilitatea financiară devine o chestiune strategică.

Pe termen scurt, BCE pare să transmită un semnal clar: sistemul bancar european trebuie să fie pregătit pentru șocuri externe și să își diversifice sursele de finanțare, inclusiv prin consolidarea rolului euro și prin utilizarea mai eficientă a rezervelor în aur.