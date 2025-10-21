Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat în Parlament că România are acces la o sumă de până la 10 miliarde de euro din Fondul pentru Modernizare, bani care vor fi direcționați către proiecte majore de investiții în infrastructura energetică. Declarația a fost făcută marți, în cadrul unei prezentări dedicate priorităților României în privința finanțărilor europene destinate tranziției energetice.

Fondul pentru Modernizare reprezintă una dintre cele mai consistente surse de finanțare pentru statele membre ale Uniunii Europene care doresc să reducă emisiile de carbon și să-și dezvolte sistemele energetice într-un mod sustenabil. România se numără printre principalii beneficiari ai acestui program, iar sumele disponibile pot schimba semnificativ modul în care țara produce, transportă și consumă energie.

Bogdan Ivan a precizat că fondurile europene pot fi utilizate pentru modernizarea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice, dezvoltarea parcurilor eoliene și fotovoltaice integrate cu sisteme de stocare, dar și pentru proiecte de eficiență energetică aplicate în domenii precum transporturile, industria și clădirile publice sau rezidențiale.

Totodată, ministrul a menționat că o parte importantă a acestor resurse va fi direcționată către investiții în tehnologii de viitor – hidrogen verde, biocombustibili și reactoare modulare de ultimă generație –, menite să consolideze independența energetică a României și să crească competitivitatea sectorului.

Prin aceste inițiative, Ministerul Energiei urmărește să asigure un mix energetic echilibrat, care să combine sursele regenerabile cu producția stabilă de energie, esențială pentru funcționarea economiei și pentru protejarea consumatorilor de fluctuațiile de pe piață.

„Ținta mea este să includ investițiile în producția de energie electrică în bandă, pentru a fi eligibile prin fondul pentru modernizare: hidrocentrale, centrale nucleare, centrale de cogenerare pe gaz. Proiectez proiecte majore, cu impact direct în producția de energie și care să producă energie ieftină minim 30 de ani de acum înainte”, a spus Ivan, într-o postare publicată pe Facebook.

Bogdan Ivan a subliniat că România trebuie să devină un actor principal în regiune în domeniul tranziției energetice, prin implementarea efectivă a proiectelor finanțate din Fondul pentru Modernizare.

El a transmis că obiectivul său este ca investițiile să se vadă concret în teren și să contribuie la dezvoltarea unei economii sustenabile.

„România trebuie să devină lider regional în tranziția energetică, nu prin teorie, ci prin investiții concrete care se văd în teren”, a mai declarat ministrul Energiei.

Fondul pentru Modernizare este finanțat prin schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (ETS) și este destinat sprijinirii statelor membre cu un PIB pe cap de locuitor sub 60% din media Uniunii Europene. România se află printre principalii beneficiari ai acestui mecanism, alături de Polonia, Cehia și Ungaria.