Comisia Europeană solicită reducerea taxelor aplicate energiei electrice, în încercarea de a diminua facturile consumatorilor, care au crescut considerabil în toate statele Uniunii Europene.

Executivul comunitar a anunțat, marți, că își intensifică eforturile pentru a micșora costurile la energie și pentru a acorda un sprijin rapid atât cetățenilor, cât și companiilor. Potrivit comunicatului oficial, prețurile energiei din Europa continuă să fie semnificativ mai mari decât cele din alte regiuni ale lumii, fapt ce afectează competitivitatea economiei europene și nivelul de trai al populației.

„Am luat măsuri pentru a reduce preţurile la energie încă din prima zi, în special prin Planul de acţiune privind energia la preţuri accesibile, care începe să îşi arate efectele pe teren. Cu toate acestea, preţurile rămân prea mari în comparaţie cu principalii noştri concurenţi. Cetăţenii şi întreprinderile noastre, în special industriile mari consumatoare de energie, au nevoie de ajutor rapid. Este responsabilitatea noastră comună, împreună cu statele membre, să intensificăm jocul şi să oferim rapid soluţii concrete”, a declarat comisarul pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen.

Pe baza Planului de acțiune pentru energie la prețuri accesibile, lansat la începutul mandatului actualei Comisii, Bruxelles-ul a elaborat șapte măsuri concrete care vor fi implementate împreună cu statele membre, pentru a reduce rapid costurile la energie.

Printre acestea se numără utilizarea completă a regulilor actualizate privind ajutoarele de stat, valorificarea fondurilor europene de coeziune, dezvoltarea infrastructurii energetice și a interconexiunilor transfrontaliere, precum și diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze.

Un aspect esențial care continuă să mențină prețurile ridicate îl reprezintă nivelul taxelor, în special în cazul energiei electrice. Impozitele pot ajunge să constituie până la o treime din valoarea totală a facturii, iar diminuarea lor ar avea un impact direct și imediat asupra consumatorilor – mai ales asupra celor vulnerabili și a industriilor care utilizează intens energia.

În perioada următoare, Comisia Europeană va veni cu recomandări și măsuri suplimentare pentru reducerea impozitelor din facturile de energie, se arată în comunicatul oficial. Aceste inițiative sunt inspirate din soluțiile care s-au dovedit eficiente în ultimii ani, iar executivul european va continua să sprijine statele membre în gestionarea acestei provocări majore.