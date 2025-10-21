Noua variantă a directivei prevede reducerea semnificativă a obligațiilor impuse întreprinderilor mici și microîntreprinderilor, pentru a face mai ușoară aplicarea normelor.

Directiva EUDR interzice vânzarea pe piața europeană a produselor provenite din terenuri defrișate după anul 2020, precum uleiul de palmier, cacao, cafea, soia și cherestea. Măsura a fost criticată în ultimii ani de reprezentanți ai sectorului agribusiness, dar și de mai multe state din Africa, Asia și America de Sud, care consideră că impune bariere suplimentare comerciale.

Inițial, aplicarea directivei fusese amânată până la sfârșitul anului 2025, după ce Comisia Europeană a invocat dificultăți de ordin tehnic legate de sistemele IT. În luna septembrie, Bruxelles-ul propusese o amânare suplimentară de un an, însă noua propunere reduce acest termen la doar șase luni.

Conform noilor măsuri, micii fermieri vor trebui să se înregistreze printr-o procedură simplificată, dacă nu sunt deja incluși într-o bază de date națională sau europeană. Totodată, companiile care procesează sau revând produse deja conforme cu legislația nu vor mai fi obligate să depună declarații suplimentare de conformitate.

Prin aceste ajustări, Comisia estimează că aplicarea efectivă a regulilor va fi posibilă până la 30 iunie 2025 pentru întreprinderile mijlocii și mari, reducând perioada de tranziție propusă anterior. Propunerea urmează să fie analizată și aprobată de guvernele statelor membre și de Parlamentul European, proces care ar putea aduce modificări suplimentare textului final.

„Consumul UE produce circa 10% din defrișările globale, în principal pentru producerea de ulei de palmier și soia, care reprezintă peste două treimi din acest consum. Conform studiului de impact realizat de Comisia Europeană, acestea sunt principalele produse importate de UE și care provin din terenuri defrișate: Ulei de palmier 34%; Soia 32,8%; Lemn 8,6%; Cacao 7,5%; Cafea 7%; Cauciuc 3,4%; Porumb 1,6%”, arată o statistitică publicată de Parlamentul European.

Această relaxare face parte dintr-un trend mai amplu al Comisiei Europene de „simplificare” a legislației de mediu și sustenabilitate. În ultimul an, au fost ajustate obiectivele privind emisiile de CO₂ pentru industria auto, normele referitoare la diligența corporativă în materie de sustenabilitate și cerințele de transparență din lanțurile de aprovizionare, în încercarea de a reduce povara administrativă asupra companiilor europene.