Consultarea publică va avea loc pe o perioadă de 15 zile calendaristice, începând cu data publicării ghidului pe site, respectiv 16 octombrie 2025, pregătind astfel lansarea unei noi sesiuni de depunere a cererilor de finanțare.

Propunerile sau observațiile privind modificarea sau completarea Ghidului solicitantului aflat în consultare publică pot fi transmise pe adresa de e-mail elena.filip@madr.ro. Documentul este disponibil pentru consultare atât pe site-ul www.madr.ro, cât și pe pagina oficială a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), precizează instituția.

„Prin această schemă de finanţare sprijinim direct fermierii şi procesatorii care aleg să investească în energie verde pentru propriul consum. Este o oportunitate concretă de a reduce costurile de operare, de a creşte competitivitatea şi, în acelaşi timp, de a contribui la protejarea mediului. Independenţa energetică a fermelor şi a unităţilor de procesare este un pas firesc spre o agricultură modernă, sustenabilă şi performantă.” a afirmat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Beneficiarii eligibili în cadrul Schemei de Energie sunt întreprinderile din sectorul agricol și industria alimentară, legal înființate și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și organizațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare. Prin această schemă, se finanțează proiectele care vizează crearea de noi capacități de producere a energiei electrice pentru autoconsum (sub sau peste 1 MW), utilizând surse solare și eoliene, cu sau fără sisteme de stocare.

„Fermierii vor primi finanţarea pentru înfiinţarea de unităţi noi şi trebuie să ţină cont că nu pot solicita finanţarea pentru proiectele de investiţii care înlocuiesc capacităţi mai vechi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară şi eoliană, proiectele ce vizează extinderi ale capacităţilor existente şi nici proiectele care au prevăzut un autoconsum mai mic de 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată.” a precizat Chesnoiu.

Finanțarea se acordă prin Schema de ajutor pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară (Schema de Energie). Resursele provin din Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru schema de energie este disponibilă pe pagina Agenţiei, www.afir.ro, în secţiunea Comunicare – Dezbatere publică sau accesând linkul https://www.afir.ro/comunicare/utile/dezbatere-publica/.