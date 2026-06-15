Finanțare de 265 milioane de euro pentru panouri solare. Fermierii pot depune proiecte începând din 15 iunie

Sesiunea de finanțare pentru investiții în energie regenerabilă destinată agriculturii și industriei alimentare se deschide pe 15 iunie 2026. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va primi timp de două luni proiecte pentru instalarea de panouri fotovoltaice, cu sau fără sisteme de stocare. Bugetul disponibil a fost majorat la 265 de milioane de euro, iar sprijinul poate acoperi integral costurile eligibile. Schema este finanțată din Fondul pentru Modernizare și vizează reducerea costurilor cu energia în sectorul agroalimentar.

Noua sesiune de finanțare lansată prin AFIR este dedicată fermierilor, procesatorilor de produse agroalimentare și altor beneficiari eligibili care doresc să producă energie electrică din surse regenerabile pentru consum propriu.

Începând de astăzi, 15 iunie 2026 și până la 14 august 2026, proiectele vor putea fi depuse exclusiv online, prin platforma AFIR. Obiectivul programului este dezvoltarea unor capacități de producție a energiei electrice din surse solare care să reducă dependența exploatațiilor agricole și a unităților de procesare de fluctuațiile pieței energiei.

Bugetul total al apelului este de 265 de milioane de euro. Din această sumă, 145 de milioane de euro sunt alocate proiectelor care vizează capacități instalate de până la 1 MW inclusiv, iar 120 de milioane de euro sunt rezervate investițiilor cu o putere instalată mai mare de 1 MW.

Față de edițiile anterioare, schema a fost modificată prin eliminarea componentei eoliene. Potrivit AFIR, decizia a fost luată pe fondul interesului redus manifestat de solicitanți pentru acest tip de tehnologie în sectorul agroindustrial. Astfel, apelul din 2026 este concentrat exclusiv pe investițiile în sisteme fotovoltaice, cu sau fără baterii de stocare.

Fondurile provin din Fondul pentru Modernizare, administrat de Ministerul Energiei, în timp ce implementarea schemei de ajutor de stat este realizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin AFIR.

Schema oferă o finanțare nerambursabilă de până la 100% din costurile eligibile, în limita unor plafoane stabilite în funcție de capacitatea instalată.

Pentru proiectele cu putere de până la 1 MW inclusiv, sprijinul poate ajunge la 650.000 de euro pentru fiecare MW instalat. În cazul proiectelor care depășesc 1 MW, valoarea maximă eligibilă este de 550.000 de euro pentru fiecare MW instalat.

Valoarea totală a finanțării care poate fi acordată unui beneficiar este de maximum 20 de milioane de euro. Sprijinul se acordă prin mecanism competitiv de ofertare.

Beneficiarii pot depune mai multe proiecte dacă investițiile sunt realizate în locații diferite, cu respectarea plafonului maxim de 20 de milioane de euro per beneficiar.

O condiție esențială este ca autoconsumul să reprezinte cel puțin 70% din producția anuală de energie a centralei finanțate. Energia produsă trebuie utilizată exclusiv pentru activitățile eligibile ale beneficiarului.

Nu sunt acceptate proiectele care includ exclusiv sisteme de stocare, fără investiții în producția de energie electrică din surse solare.

Programul de finanțare se adresează întreprinderilor din sectorul agricol și industriei alimentare, indiferent de dimensiune, inclusiv persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale.

De asemenea, sunt eligibile cooperativele agricole, societățile agricole și organizațiile sau federațiile organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (OUAI și FOUAI), constituite potrivit legislației în vigoare.

Solicitanții din agricultură și industria alimentară trebuie să aibă înscrise în actele constitutive activități corespunzătoare codurilor CAEN 01 – Agricultură, vânătoare și servicii anexe, CAEN 10 – Industria alimentară sau CAEN 11 – Fabricarea băuturilor. La momentul contractării, beneficiarii trebuie să dețină și clasa CAEN 3512 – Producția de energie electrică din resurse regenerabile.

Printre investițiile eligibile se numără instalarea de noi capacități fotovoltaice, realizarea construcțiilor necesare proiectului, integrarea sistemelor de stocare a energiei, precum și montajul și punerea în funcțiune a echipamentelor.

Sunt eligibile și cheltuielile pentru amenajarea terenului, asigurarea utilităților, proiectare și asistență tehnică, lucrări de construcții și instalații, achiziția de utilaje și echipamente, active necorporale, precum și cheltuieli diverse și neprevăzute.

Pentru accesarea acestei finanțări, solicitanții trebuie să demonstreze dreptul legal de folosință asupra terenului sau clădirii pe care va fi realizată investiția.

Dreptul de utilizare poate fi dovedit prin proprietate, concesiune, superficie, administrare, închiriere, comodat sau alte forme legale și trebuie să fie valabil cel puțin cinci ani după data estimată a plății finale.

În situația în care solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesar acordul expres al proprietarului pentru implementarea investiției. Totodată, trebuie prezentat un extras de carte funciară care să confirme lipsa litigiilor, revendicărilor sau a altor sarcini care ar putea împiedica realizarea proiectului.

Pentru terenurile sau clădirile ipotecate este obligatoriu acordul creditorului ori al instituției bancare. În cazul investițiilor amplasate pe terenuri agricole, beneficiarii trebuie să obțină decizia de scoatere din circuitul agricol și să prezinte un extras de carte funciară actualizat la ultima cerere de plată.

AFIR atrage atenția că informațiile privind programul trebuie consultate exclusiv din surse oficiale. Agenția avertizează că anumite platforme neoficiale pot furniza informații incomplete sau influențate de interese comerciale. Ghidul consolidat al Schemei de energie a fost publicat pe 9 iunie 2026 pe site-ul oficial al instituției, iar potențialii beneficiari sunt sfătuiți să își pregătească documentațiile cât mai rapid, având în vedere că perioada de depunere este limitată la două luni.

Grila de evaluare (punctaj):

Ghidul Solicitantului: