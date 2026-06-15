România, dată exemplu în Europa la FOREN 2026. Președintele Consiliului Mondial al Energiei: „Experiența României este neprețuită”

România a fost prezentată drept unul dintre exemplele importante ale Europei în domeniul energiei, în cadrul Forumului Regional al Energiei pentru Europa Centrală și de Est (FOREN 2026), desfășurat la Neptun. Prezent pentru prima dată în România, președintele Consiliului Mondial al Energiei (WEC), Adnan Amin, a vorbit despre rolul istoric al țării noastre în dezvoltarea sectorului energetic și despre poziția strategică pe care o are în actualul proces de transformare a sistemelor energetice europene.

Oficialul internațional a evidențiat atât contribuția istorică a României în industria petrolieră și energetică, cât și proiectele actuale din domeniul energiei nucleare, gazelor naturale și surselor regenerabile.

În discursul susținut la FOREN 2026, Adnan Amin a afirmat că alegerea României drept gazdă a evenimentului este una firească, având în vedere contribuția țării la dezvoltarea sectorului energetic mondial.

Acesta a arătat că România ocupă un loc aparte în istoria energiei, de la unele dintre primele producții comerciale de petrol din lume până la dezvoltarea hidroenergiei, energiei nucleare și a cooperării energetice regionale.

Potrivit președintelui Consiliului Mondial al Energiei, una dintre lecțiile oferite de România este faptul că tranzițiile energetice de succes nu presupun abandonarea punctelor forte construite în trecut, ci folosirea acestora pentru dezvoltarea noilor sisteme energetice.

Oficialul a apreciat că experiența acumulată de România poate deveni extrem de valoroasă într-o perioadă în care Europa și întreaga lume traversează una dintre cele mai importante transformări energetice din istorie.

„Este potrivit să ne întâlnim în România. Cred că Secretarul de Stat vorbea despre asta. Această țară ocupă un loc unic în povestea energetică mondială, de la unele dintre primele producții comerciale de petrol până la o poziție de lider de lungă durată în hidroenergie, energie nucleară și cooperare regională. Lecția pe care am învățat-o de la România este foarte clară: tranzițiile reușite nu renunță la punctele forte ale trecutului, ci le valorifică pentru a construi viitorul. România înțelege bine acest lucru. Și, pe măsură ce Europa și lumea navighează printr-una dintre cele mai importante perioade din istoria energiei, această experiență este neprețuită”, a declarat președintele Consiliului Mondial al Energiei la FOREN 2026, potrivit Mediafax.

Adnan Amin a prezentat și o imagine de ansamblu asupra evoluției sectorului energetic mondial, evidențiind că anul 2025 a marcat o etapă fără precedent.

Potrivit datelor prezentate de acesta, energia curată a acoperit pentru prima dată întreaga creștere a cererii globale de electricitate. În același timp, sursele regenerabile au ajuns să furnizeze aproape 34% din producția mondială de energie electrică.

Președintele WEC a amintit că investițiile globale în tranziția energetică au ajuns la aproximativ 2,3 trilioane de dolari, nivel care depășește de aproximativ două ori investițiile realizate în combustibili fosili.

El a comparat situația actuală cu perioada în care a preluat conducerea Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, în urmă cu aproximativ 15 ani, când investițiile globale în acest sector erau de aproximativ 100 de miliarde de dolari.

În opinia sa, creșterea la peste două trilioane de dolari demonstrează viteza cu care se desfășoară transformarea sistemelor energetice la nivel mondial.

„Ne întâlnim într-un moment definitoriu. Tranziția energetică nu mai este un vis îndepărtat. În 2025, vom atinge această etapă istorică. Energia curată a satisfăcut pentru prima dată întreaga creștere a cererii globale de energie electrică. Sursele regenerabile au furnizat aproape 34% din energia electrică globală. Investițiile globale în tranziție au ajuns la aproximativ 2,3 trilioane de dolari americani, aproximativ dublu față de investițiile în combustibili fosili. Ca o simplă introducere, acum 15 ani am preluat funcția de primul director general al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă, iar la acea vreme investițiile globale erau de aproximativ 100 de miliarde de dolari, iar noi visam la 1 trilion de dolari. Cincisprezece ani mai târziu, astăzi, suntem la 2,3 trilioane de dolari. Vedem o viteză remarcabilă a tranziției”, a explicat președintele WEC.

Totodată, lumea a adăugat aproape 700 de gigawați de capacitate regenerabilă într-un singur an, echivalentul unui sistem energetic mai mare decât cel al multor economii importante.

Adnan Amin a atras atenția că, deși decarbonizarea rămâne un obiectiv important, contextul geopolitic actual a schimbat prioritățile multor state.

Potrivit acestuia, securitatea energetică a redevenit un element central al strategiilor energetice, în special după crizele generate de conflictele internaționale și perturbările lanțurilor de aprovizionare.

El a oferit ca exemplu situația din Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal aproximativ o cincime din consumul global de petrol și volume importante de gaze naturale lichefiate (GNL).

În opinia sa, evenimentele recente au demonstrat că securitatea energetică nu mai înseamnă doar acces la resurse, ci și existența unor infrastructuri rezistente, a unor surse diversificate de aprovizionare și a unor sisteme capabile să facă față șocurilor externe.

Președintele WEC a explicat că orice întrerupere majoră a fluxurilor energetice generează efecte în întreaga economie, de la creșterea costurilor de producție și a inflației până la reducerea investițiilor și încetinirea creșterii economice.

„Aceste realizări arată un progres tehnologic rapid, reducerea costurilor și implementarea cu o viteză fără precedent. Dar contextul s-a schimbat. Decarbonizarea nu mai este singurul sau principalul motor. Securitatea energetică este din nou în centrul politicilor. Volatilitatea a devenit o preocupare socială și politică definitorie. Competitivitatea industrială este o prioritate strategică, iar rezistența în fața șocurilor energetice recente este acum egală cu eficiența și importanța. Evenimentele recente subliniază acest lucru. Perturbarea fluxurilor de energie prin Strâmtoarea Ormuz, care transportă în mod normal aproximativ o cincime din consumul global de petrol și o parte semnificativă din GNL, ne-a reamintit că securitatea energetică rămâne fundamentală”, a detaliat Adnan Amin.

Un alt subiect abordat în cadrul forumului a fost creșterea accelerată a consumului de energie electrică.

Adnan Amin a afirmat că dezvoltarea inteligenței artificiale, extinderea centrelor de date, electrificarea transporturilor și digitalizarea economiei determină o creștere a cererii mult peste estimările realizate în urmă cu câțiva ani.

În aceste condiții, multe state nu se mai întreabă doar dacă vor avea suficientă energie, ci și dacă infrastructura energetică, rețelele de transport și sistemele de distribuție vor putea susține noile cerințe.

Potrivit acestuia, provocarea principală nu este doar accelerarea tranziției energetice, ci construirea unor sisteme care să fie simultan sigure, accesibile, sustenabile, rezistente și favorabile dezvoltării economice.

„Securitatea astăzi nu înseamnă doar accesul la combustibili. Este vorba de infrastructură rezistentă, aprovizionare diversificată, sisteme energetice flexibile și capacitatea de a absorbi șocurile externe. Tranziția și securitatea sunt acum o singură conversație. În același timp, cererea de energie electrică crește mult mai rapid decât se anticipase. Inteligența artificială, centrele de date, producția avansată, transportul electrificat și infrastructura digitală remodelează consumul. Multe țări se întreabă acum nu doar dacă au suficientă energie, ci și dacă au suficientă infrastructură energetică, capacitate de transport, flexibilitate și reziliență pentru a satisface cererea accelerată”, a subliniat șeful WEC.

În discursul său, Adnan Amin a evidențiat rolul strategic al României și al regiunii Europei Centrale și de Est în noua arhitectură energetică europeană.

Acesta a arătat că regiunea conectează piețele din Europa Centrală, Balcani și zona Mării Negre și are o importanță majoră pentru obiectivele europene privind diversificarea surselor de energie și consolidarea rezilienței energetice.

Oficialul a menționat investițiile importante realizate în energia nucleară, inclusiv interesul pentru reactoarele modulare mici, dezvoltarea resurselor de gaze naturale din Marea Neagră, extinderea capacităților de producție din surse regenerabile și consolidarea interconexiunilor energetice regionale.

Potrivit acestuia, România își consolidează treptat rolul de furnizor regional de securitate energetică, iar aceste evoluții au relevanță atât pentru economia națională, cât și pentru întreaga Uniune Europeană.

„Acest lucru este mai dificil și mai realist, deoarece tranzițiile se formează în cadrul realităților economice, sociale și geopolitice. Niciun loc nu este această complexitate mai vizibilă decât în Europa. Europa Centrală și de Est, în special, se află la intersecția mai multor tranziții interconectate”, a explica Adnan Amin. „Observăm investiții majore în noi producții nucleare și explorarea reactoarelor modulare mici, dezvoltarea resurselor de gaze din Marea Neagră, extinderea la scară largă a surselor regenerabile de energie, consolidarea interconexiunilor și un rol tot mai mare ca furnizor regional de securitate. Aceste evoluții contează pentru România și pentru Europa. Sistemul viitor al Europei va depinde din ce în ce mai mult de o integrare regională mai profundă, tarife modernizate și flexibilitate transfrontalieră”, a arătat șeful WEC în discursul de la Neptun.

Adnan Amin a explicat că cel mai recent Raport de Monitorizare a Problemelor Energetice Mondiale realizat de Consiliul Mondial al Energiei indică rețelele electrice și extinderea acestora drept principalele priorități la nivel global.

În opinia sa, succesul următoarei etape a tranziției energetice va depinde la fel de mult de dezvoltarea infrastructurii și a conectivității regionale precum de construirea de noi capacități de producție.

El a subliniat că securitatea energetică a Europei va fi determinată nu doar de câtă energie produce fiecare stat, ci și de capacitatea țărilor de a colabora și de a se conecta eficient între ele.

Președintele Consiliului Mondial al Energiei a avertizat că niciun stat nu poate construi singur sisteme energetice complet reziliente și că soluțiile vor depinde din ce în ce mai mult de cooperarea internațională.