Această decizie include eliminarea importurilor prin conducte, inclusiv a contractelor pe termen lung, până la 1 noiembrie 2027, și oprirea importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) până la finalul acestui an.

Majoritatea statelor membre UE au votat în favoarea noii reglementări, adoptată deja de Parlamentul European: 24 de state au susținut măsura, în timp ce Ungaria și Slovacia s-au pronunțat împotrivă, iar Bulgaria s-a abținut, conform Reuters.

Legislația interzice companiilor să semneze noi acorduri pentru gazele rusești, iar contractele existente vor fi eliminate gradual: importurile pe termen scurt semnate înainte de 17 iunie 2025 vor fi interzise din 25 aprilie 2026 pentru GNL și din 17 iunie 2026 pentru gazele prin conducte, iar contractele pe termen lung vor fi eliminate până la termenele lor finale. Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi de până la 3,5% din cifra de afaceri globală a companiilor.

Comisia Europeană a anunțat că interdicția nu va afecta securitatea aprovizionării, deoarece există suficienți alți furnizori pe piața globală, iar consumatorii nu trebuie să fie îngrijorați de creșterea prețurilor la gaze. Înainte de invazia Ucrainei în 2022, Rusia furniza UE peste 40% din gazele naturale, iar în 2025 ponderea a scăzut la aproximativ 13%.

Kremlinul a reacționat la decizia UE prin intermediul purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, care a declarat că este greu de spus dacă statele UE sunt „vasali fericiți” sau „sclavi nefericiți” și că acestea „au renunțat la libertatea lor indiferent de situație”.

„E greu de spus cu siguranță dacă sunt vasali fericiți sau sclavi nefericiți. Timpul va demonstra. Un lucru este sigur: au renunțat la libertatea lor indiferent de situație”, a declarat Zaharova pentru televiziunea publică rusă Zvezda.

Comisia Europeană intenționează, în următoarele luni, să propună legislație suplimentară care să vizeze renunțarea la importurile de țiței rusesc prin conducte și interzicerea utilizării combustibilului nuclear din Rusia. Această serie de măsuri face parte din strategia UE de a reduce dependența de resursele energetice rusești și de a sprijini securitatea energetică a blocului comunitar.

Slovacia va contesta în justiție decizia Uniunii Europene de a interzice importurile de gaze rusești, adoptată cu majoritate calificată, a anunțat premierul Robert Fico. Această decizie a UE, aprobată luni, se aplică tuturor statelor membre și prevede eliminarea importurilor de gaze naturale rusești până la sfârșitul anului 2027, măsură la care s-au opus Slovacia și Ungaria.

Interdicția a fost concepută pentru a putea fi adoptată prin majoritate consolidată, permițând UE să depășească opoziția celor două state, care rămân în mare parte dependente de petrolul și gazele rusești și doresc să mențină relații strânse cu Moscova. Ungaria a anunțat că va contesta legea la Curtea Europeană de Justiție, iar Slovacia va intenta propriul proces, coordonându-se cu vecinul său.

„Vom obiecta la încălcarea principiilor subsidiarității și proporționalității”, a declarat Robert Fico într-o conferință de presă.

Premierul slovac a precizat că țara sa va obiecta la încălcarea principiilor subsidiarității și proporționalității, fără a menționa însă momentul exact al depunerii acțiunii în justiție. El a criticat planurile UE de sprijinire a Ucrainei și de reducere a finanțării pentru mașina de război a Rusiei, numind interdicția importurilor de gaze rusești drept „sinucidere” energetică. Fico estimează că oprirea tranzitului de gaze rusești va costa Slovacia până la 500 de milioane de euro anual.

„Sper că până (la momentul acestei interdicții) războiul se va termina și ne vom reveni cu toții”, a mai spus Fico.

Conform acordului UE, importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia vor fi eliminate până la sfârșitul acestui an, iar gazele prin conducte vor fi oprite până la 30 septembrie 2027, cu posibilitatea prelungirii până la 1 noiembrie 2027 dacă o țară întâmpină dificultăți în completarea rezervelor cu gaze non-rusești înainte de iarnă. Premierul slovac și-a exprimat speranța că, până la momentul implementării interdicției, războiul se va fi încheiat și situația energetică se va ameliora.