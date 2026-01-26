Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a explicat că măsura a fost „deghizată” ca o reglementare comercială pentru a permite adoptarea acesteia prin majoritate calificată, și nu prin unanimitate, și că este „total contrară” legislației UE, care stipulează că statele membre decid sursele de energie pe care le cumpără. Ungaria depinde în prezent de Rusia pentru 85% din gazul și 65% din petrolul utilizat, ceea ce face interdicția un punct critic pentru aprovizionarea energetică a țării, conform informațiilor publicate de EFE.

Reglementarea vizată de Budapesta a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene și urmează să intre în vigoare începând cu 2027. Aceasta prevede interzicerea achiziției de noi contracte de GNL rusesc la șase săptămâni de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE și solicită reducerea treptată a importurilor de gaze prin conducte până la eliminarea completă în toamna aceluiași an. Planurile naționale de diversificare a aprovizionării cu gaze și identificarea provocărilor în înlocuirea gazului rusesc trebuie elaborate de statele membre până la 1 martie 2026.

Reglementarea a fost deja aprobată de Parlamentul European cu 500 de voturi pentru, 120 împotrivă și 32 de abțineri. În votul final al Consiliului UE, Ungaria și Slovacia au votat împotrivă, Bulgaria s-a abținut, iar celelalte 24 de state membre au votat favorabil. Oficialii Uniunii Europene au susținut că măsura ar întări piața energetică și va reduce dependența de gazul rusesc.

Acordul de principiu stabilit în decembrie între Consiliul European și Parlamentul European prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027.

„Piaţa energetică a UE va fi mai puternică, mai rezistentă şi mai diversificată. Ne eliberăm de dependenţa dăunătoare de gazele ruseşti şi facem un pas important, într-un spirit de solidaritate şi cooperare, către o Uniune a Energiei autonomă”, a susținut în numele preşedinţiei rotative a Consiliului ministrul energiei, comerţului şi industriei din Cipru, Michael Damianos.

În prezent, aproximativ 1,5 miliarde de euro continuă să finanțeze lunar bugetul militar al Rusiei, iar doar în 2024, Uniunea Europeană a importat 35 de miliarde de metri cubi de gaze din Rusia. Țările care continuă să importe gaze rusești includ în special Ungaria și Slovacia, dar și Franța, Spania, Italia, Belgia și Grecia, majoritatea sub formă de GNL.