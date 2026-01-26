Uniunea Europeană a adoptat o nouă reglementare prin care importurile de gaze naturale din Rusia vor fi eliminate integral până cel târziu la 1 noiembrie 2027, inclusiv toate contractele pe termen lung. În același timp, importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia vor fi oprite până la finalul acestui an.

Măsura a fost aprobată de 24 de state membre și confirmată de Parlamentul European. Conform Comisiei Europene, interdicția nu pune în pericol securitatea aprovizionării, deoarece există suficienți furnizori alternativi pe piața globală, ceea ce reduce riscul majorării prețurilor pentru consumatori.

Decizia a fost aprobată în cadrul unei reuniuni a miniștrilor din statele membre UE, desfășurată la Bruxelles, potrivit Reuters.

Deși Slovacia și Ungaria s-au pronunțat împotrivă, iar Bulgaria s-a abținut, legea a trecut prin majoritate calificată, evitând astfel un posibil veto. Ungaria a anunțat că intenționează să conteste actul normativ la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Înainte de invazia Ucrainei, în 2022, Rusia asigura peste 40% din necesarul de gaze al UE; acest procent a scăzut la aproximativ 13% în 2025, potrivit datelor recente. Legislația blocului european interzice companiilor să încheie noi acorduri pentru gaze rusești și prevede ca importurile din contractele existente să fie treptat eliminate: importurile pe termen scurt, semnate înainte de 17 iunie 2025, vor fi interzise din 25 aprilie 2026 pentru GNL și din 17 iunie 2026 pentru gazele prin conducte, iar contractele pe termen lung vor fi finalizate până la expirarea lor.

Companiile care nu respectă aceste reguli se pot confrunta cu amenzi de până la 3,5% din cifra de afaceri anuală globală. În plus, Comisia Europeană pregătește măsuri similare pentru importurile de petrol prin conducte din Rusia și pentru reducerea dependenței de combustibilul nuclear rusesc.

Comisia Europeană intenționează, în următoarele luni, să propună legislație suplimentară pentru renunțarea la importurile de țiței rusesc prin conducte și pentru interzicerea utilizării combustibilului nuclear din Rusia.