Un sondaj de opinie realizat de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde arată că societatea românească este profund divizată în ceea ce privește principalele teme de politică externă, de la inițiativele promovate de administrația Trump, până la evaluarea activității internaționale a președintelui Nicușor Dan și nivelul de încredere în marile instituții internaționale.

Potrivit cercetării, mai puțin de jumătate dintre români consideră că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace propus de președintele SUA, Donald Trump, în timp ce un procent semnificativ se declară fie împotrivă, fie indecis.

Conform datelor sondajului, 44% dintre respondenți sunt de părere că România ar fi trebuit să se alăture Consiliului pentru Pace, în timp ce 36% nu sunt de acord cu această opțiune. Alți 20% nu au dorit să răspundă sau nu au știut să își exprime o opinie clară.

Analiza pe niveluri de educație relevă diferențe notabile. În rândul persoanelor cu studii superioare, opiniile sunt aproape echilibrate, 38% fiind favorabile aderării, iar 40% opunându-se acesteia. Restul de 22% nu au oferit un răspuns ferm. În cazul celor cu studii medii, 44% susțin aderarea, 38% sunt împotrivă, iar 18% nu știu sau nu au răspuns.

Cel mai ridicat nivel de susținere se regăsește în rândul respondenților cu studii sub nivelul liceului, unde aproape jumătate, respectiv 49%, consideră că România ar fi trebuit să adere la Consiliul pentru Pace. În același timp, 30% dintre aceștia sunt împotrivă, iar 21% nu au o poziție clară.

În ceea ce privește participarea președintelui Nicușor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos, sondajul indică un sprijin semnificativ din partea populației.

Aproape șapte din zece români, respectiv 69%, consideră că șeful statului ar fi trebuit să fie prezent la eveniment. Doar 22% sunt de părere că participarea nu era necesară, iar 9% nu au oferit un răspuns.

Și în acest caz, diferențele pe criterii educaționale sunt relativ reduse. Dintre persoanele cu studii superioare, 66% susțin participarea la Davos, 24% se opun, iar 10% nu au o opinie.

În rândul celor cu studii medii, susținerea crește la 70%, în timp ce doar 20% consideră că președintele nu trebuia să participe. Pentru respondenții cu studii sub nivelul liceului, procentul celor care aprobă prezența la Davos ajunge la 74%.

În pofida susținerii pentru anumite acțiuni punctuale, evaluarea generală a activității externe a președintelui Nicușor Dan este predominant negativă. Doar 2% dintre respondenți se declară foarte mulțumiți, iar 14% mulțumiți. Un sfert dintre români afirmă că sunt nici mulțumiți, nici nemulțumiți, în timp ce 34% se declară nemulțumiți și 21% foarte nemulțumiți.

Nemulțumirea este mai accentuată în rândul persoanelor cu studii medii, unde 60% se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. În rândul celor cu studii superioare, acest procent ajunge la 49%, în timp ce doar 22% se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți.

În ceea ce privește securitatea națională, majoritatea românilor continuă să creadă în sprijinul NATO. Astfel, 60% consideră că România ar fi apărată de Alianța Nord-Atlantică în cazul unui atac militar din partea Rusiei, în timp ce 27% nu cred acest lucru. Încrederea în NATO este confirmată și la nivel instituțional, 62% dintre respondenți declarând că au încredere în această organizație.

În schimb, nivelul de încredere în alte instituții internaționale este semnificativ mai scăzut. Doar jumătate dintre români afirmă că au încredere în ONU și Uniunea Europeană, iar în Parlamentul European și Comisia Europeană predomină neîncrederea.

62% dintre cei intervievați au încredere în NATO, în timp ce 30% mai degrabă nu au încredere, iar 8% nu au răspuns. În cazul ONU, jumătate dintre cei chestionați au încredere în această instituție, 40% mai degrabă nu au încredere, iar 10% nu au răspuns.

În UE au încredere jumătate dintre români, 45% mai degrabă nu au, în timp ce 5% nu au răspuns. De asemenea, 62% mai degrabă nu au încredere în Parlamentul European, 33% au încredere, iar 5% nu au răspuns. În Comisia Europeană au încredere doar 32% dintre români, în timp ce 55% mai degrabă nu au, iar 13% nu au răspuns.

Sondajul de opinie al Avangarde a fost realizat în perioada 22 – 23 ianuarie. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind multi-stratific probalistic. În cadrul sondajului au fost chestionate 820 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste, eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, fiind de +/- 3,3%.