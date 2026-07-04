Nicușor Dan participă la Summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie. Ce subiecte sunt pe agenda reuniunii

Președintele României, Nicușor Dan, va participa în perioada 7-8 iulie la Summitul NATO organizat la Ankara, în Turcia. Reuniunea va aduce la aceeași masă liderii statelor membre ale Alianței, care vor discuta despre securitatea euroatlantică, războiul din Ucraina și consolidarea capacităților de apărare.

Potrivit Administrației Prezidențiale, programul Summitului include reuniunea la nivel înalt a Consiliului Nord-Atlantic, precum și mai multe evenimente conexe la care vor participa și parteneri ai Alianței.

La finalul reuniunii urmează să fie adoptate mai multe documente oficiale, inclusiv Declarația Summitului.

Administrația Prezidențială arată că întâlnirea are loc într-un context de securitate complicat, marcat de continuarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de evoluțiile din Orientul Mijlociu. În aceste condiții, liderii NATO vor pune accent pe menținerea unității transatlantice și pe reafirmarea importanței apărării colective.

Pe agenda Summitului se regăsesc mai multe subiecte considerate prioritare pentru Alianță.

Liderii NATO vor analiza stadiul angajamentelor privind majorarea cheltuielilor pentru apărare, asumarea unor responsabilități mai mari de către aliații europeni și continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Totodată, vor fi discutate măsuri pentru consolidarea capacităților operaționale și a industriei de apărare, prin dezvoltarea companiilor din domeniu, creșterea producției și stimularea inovării tehnologice.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va reconfirma la Ankara statutul României de aliat de încredere și contribuțiile țării la securitatea euroatlantică.

În intervențiile sale, Nicușor Dan va evidenția importanța continuării sprijinului aliat pentru regiunea Mării Negre și necesitatea consolidării posturii de descurajare și apărare pe întregul Flanc Estic.

De asemenea, președintele României va atrage atenția asupra efectelor pe care acțiunile Rusiei le au asupra securității regionale, inclusiv asupra României, insistând asupra consolidării capacităților de apărare aeriană și maritimă.

Pe lângă participarea la reuniunile oficiale, Nicușor Dan va avea și o serie de întâlniri bilaterale cu lideri ai statelor participante.

Acesta este al doilea Summit NATO organizat în Turcia, după cel din 2004, reuniune la care România a participat pentru prima dată în calitate de stat membru al Alianței.

În marja Summitului va avea loc, pe 7 iulie, și Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare, eveniment dedicat cooperării dintre statele membre și industria de profil.