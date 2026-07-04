Alertă în spațiul aerian al României. Avioane NATO au interceptat un avion de pasageri chinez care nu răspundea controlului de trafic

Două avioane de luptă aflate în serviciul de poliție aeriană al NATO au fost ridicate de urgență de la sol sâmbătă, după ce un avion de pasageri înmatriculat în China a pierdut legătura radio cu serviciile de control al traficului aerian din România. Incidentul s-a încheiat după ce echipajul aeronavei a reluat comunicațiile.

Ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, a anunțat că alerta a fost declanșată la ora 13:42 pentru aeronavele aflate în serviciul NATO de reacție rapidă, cunoscut sub denumirea Quick Reaction Alert (QRA).

Potrivit acestuia, era vorba despre un Airbus A350 înmatriculat în China, care efectua o cursă între Hong Kong și Londra. În timp ce survola spațiul aerian al României, aeronava nu a mai stabilit legătura radio cu serviciile române de dirijare a traficului aerian civil.

Ca urmare, perechea de avioane de luptă aflată în serviciul de poliție aeriană a decolat de la baza aeriană Kecskemét din Ungaria la ora 13:51 și a interceptat aeronava în apropierea frontierei dintre România și Ungaria.

Ministrul ungar al Apărării a precizat că piloții NATO au efectuat o avertizare vizuală, după care echipajul avionului de pasageri a reluat comunicațiile cu serviciile de control al traficului aerian.

După restabilirea contactului radio, misiunea de interceptare a fost încheiată, iar cele două avioane de luptă s-au întors la baza aeriană din Kecskemét. Oficialul ungar le-a mulțumit militarilor implicați pentru intervenția desfășurată.

Misiunile de tip Quick Reaction Alert reprezintă serviciul permanent de poliție aeriană al NATO. Aeronavele aflate în alertă sunt pregătite să decoleze în doar câteva minute pentru identificarea, interceptarea și escortarea avioanelor care nu respectă procedurile de zbor sau care pierd legătura cu autoritățile de control al traficului aerian.

În cele mai multe cazuri, astfel de intervenții au un caracter preventiv și urmăresc verificarea situației aeronavei și restabilirea comunicațiilor cu echipajul, fără ca incidentul să reprezinte neapărat o amenințare la adresa securității aeriene.