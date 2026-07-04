Ucraina a lovit infrastructura petrolieră din Sankt Petersburg. Zelenski spune că a fost vizată și baza militară din Kronstadt

Ucraina a desfășurat un nou atac cu drone asupra unor obiective strategice din Rusia, aflate la peste 1.000 de kilometri de graniță. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că au fost lovite infrastructură petrolieră și o bază militară din apropierea orașului Sankt Petersburg.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că forțele ucrainene au atacat infrastructură petrolieră din apropierea orașului Sankt Petersburg și obiective militare din Kronstadt.

Potrivit liderului ucrainean, au fost vizate instalații care contribuie la finanțarea războiului purtat de Rusia, precum și baza militară din Kronstadt, considerată un obiectiv strategic.

În mesajul publicat pe Telegram, Zelenski a afirmat că Ucraina continuă să folosească mijloace de atac cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurii care susține efortul militar al Moscovei, transmite The Kyiv Independent.

Potrivit relatărilor din presa independentă rusă, în regiunea Sankt Petersburg au fost auzite explozii, după ce locuitorii au semnalat prezența unor drone deasupra zonei.

Pe rețelele sociale au apărut imagini în care se observă coloane de fum și incendii în apropierea portului, unde se află Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg.

Acesta este unul dintre cele mai mari centre de depozitare și export de produse petroliere din Rusia. Terminalul deservește transporturile de combustibil pe cale feroviară, rutieră și fluvială și are o capacitate de aproximativ 12,5 milioane de tone anual.

Până în prezent, nu există informații oficiale privind amploarea pagubelor produse în urma atacului.

Autoritățile ruse au declarat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât zeci de drone deasupra regiunii Leningrad în cursul nopții.

Sankt Petersburg se află la aproximativ 1.100 de kilometri de granița cu Ucraina și este considerat unul dintre cele mai bine apărate orașe din Rusia, fiind protejat de un sistem extins de apărare antiaeriană. În ultimii ani însă, Ucraina a reușit să lovească tot mai frecvent obiective aflate la mare distanță, inclusiv în apropierea Moscovei și a Sankt Petersburgului.

Atacul raportat de Ucraina vine după alte operațiuni similare desfășurate în ultimele luni împotriva infrastructurii energetice și petroliere din Rusia.

Potrivit autorităților de la Kiev, aceste obiective reprezintă o sursă importantă de finanțare a campaniei militare ruse și au devenit ținte prioritare pentru dronele cu rază lungă de acțiune.

Operațiunea are loc și după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va continua atacurile cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene.

În ultimele luni, loviturile asupra rafinăriilor, depozitelor de combustibil și altor instalații energetice din Rusia au fost urmate, potrivit autorităților ucrainene, de dificultăți în aprovizionarea cu carburanți în mai multe regiuni ale Federației Ruse.