Președintele Nicușor Dan a explicat că a ales să participe la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române de la Iași și Focșani pentru că este convins că politica trebuie făcută în mijlocul cetățenilor, nu de la distanță.

El a arătat că Unirea nu este doar un moment din trecut, ci o responsabilitate pe care românii o au zi de zi față de prezentul și viitorul țării.

În postarea sa de pe Facebook, Nicușor Dan a precizat că, acum 167 de ani, înaintașii au reușit un act istoric pentru că au înțeles că interesele națiunii sunt mai presus de diferențe, orgolii sau conflicte de moment.

În contextul unei societăți marcate de tensiuni și falii, el a spus că este esențial ca oamenii să se întrebe ce înseamnă unirea în prezent și ce poate face fiecare pentru ca România să își regăsească armonia socială.

Șeful statului a menționat că România are oameni excepționali, precum medici dedicați, magistrați profesioniști și antreprenori care au demonstrat că pot construi și performa.

În același timp, el a subliniat că lipsește capacitatea de a aduna aceste energii într-un proiect de țară coerent, pe termen lung, pentru sănătate, justiție, economie și viitorul copiilor.

Nicușor Dan a afirmat că România are nevoie de dialog, de construcție și de o întrebare fundamentală: dacă există un viitor comun în care să fie loc pentru toți românii.

Președintele s-a referit și la huiduielile cu care a fost întâmpinat la Focșani și Iași, arătând că respectul față de istoria națională trebuie să rămână un reper.

El a subliniat că imnul național este un simbol al României, nu aparține niciunei persoane sau partid, ci tuturor românilor, și trebuie onorat în momentele de sărbătoare și comemorare.

Nicuşor Dan a explicat că unirea, în prezent, înseamnă capacitatea de a comunica, de a vedea și apăra interesele și de a le negocia într-o lume aflată într-o competiție geopolitică tot mai dură.

El a concluzionat că vor avea succes acele societăți care vor ști să își pună energiile împreună și a adăugat că rămâne optimist, având încredere că România are maturitatea necesară pentru a construi o țară în care copiii să își dorească să rămână, să trăiască și să își construiască viitorul.

Postarea integrală a lui Nicușor Dan