Nicuşor Dan: Unirea Principatelor, o responsabilitate prezentă, nu doar un moment istoric
Președintele Nicușor Dan a explicat că a ales să participe la manifestările dedicate Unirii Principatelor Române de la Iași și Focșani pentru că este convins că politica trebuie făcută în mijlocul cetățenilor, nu de la distanță.
El a arătat că Unirea nu este doar un moment din trecut, ci o responsabilitate pe care românii o au zi de zi față de prezentul și viitorul țării.
În postarea sa de pe Facebook, Nicușor Dan a precizat că, acum 167 de ani, înaintașii au reușit un act istoric pentru că au înțeles că interesele națiunii sunt mai presus de diferențe, orgolii sau conflicte de moment.
În contextul unei societăți marcate de tensiuni și falii, el a spus că este esențial ca oamenii să se întrebe ce înseamnă unirea în prezent și ce poate face fiecare pentru ca România să își regăsească armonia socială.
Energia românilor excepționali nu se adună, deocamdată, într-un proiect de țară coerent
Șeful statului a menționat că România are oameni excepționali, precum medici dedicați, magistrați profesioniști și antreprenori care au demonstrat că pot construi și performa.
În același timp, el a subliniat că lipsește capacitatea de a aduna aceste energii într-un proiect de țară coerent, pe termen lung, pentru sănătate, justiție, economie și viitorul copiilor.
Nicușor Dan a afirmat că România are nevoie de dialog, de construcție și de o întrebare fundamentală: dacă există un viitor comun în care să fie loc pentru toți românii.
A vorbit și despre huiduielile de astăzi
Președintele s-a referit și la huiduielile cu care a fost întâmpinat la Focșani și Iași, arătând că respectul față de istoria națională trebuie să rămână un reper.
El a subliniat că imnul național este un simbol al României, nu aparține niciunei persoane sau partid, ci tuturor românilor, și trebuie onorat în momentele de sărbătoare și comemorare.
Nicuşor Dan a explicat că unirea, în prezent, înseamnă capacitatea de a comunica, de a vedea și apăra interesele și de a le negocia într-o lume aflată într-o competiție geopolitică tot mai dură.
El a concluzionat că vor avea succes acele societăți care vor ști să își pună energiile împreună și a adăugat că rămâne optimist, având încredere că România are maturitatea necesară pentru a construi o țară în care copiii să își dorească să rămână, să trăiască și să își construiască viitorul.
Postarea integrală a lui Nicușor Dan
„Am ales să fiu astăzi atât la Iași, cât și la Focșani, pentru a marca Unirea Principatelor Române alături de oameni, convins că politica trebuie făcută în mijlocul cetățenilor, nu de la distanță.
Unirea nu este doar un moment din trecut, ci o responsabilitate pe care o avem, zi de zi, față de prezentul și viitorul României. Acum 167 de ani, înaintașii noștri au reușit un act istoric pentru că au înțeles că interesele națiunii sunt mai presus de diferențe, orgolii sau conflicte de moment.
Așa cum spunea Mihail Kogălniceanu, „Unirea este actul energic al întregii națiuni române”. Astăzi, într-o societate marcată de tensiuni și falii, este esențial să ne întrebăm ce înseamnă unirea în prezent și ce putem face, fiecare dintre noi, pentru ca România să își regăsească armonia socială.
România are oameni excepționali: medici dedicați, magistrați profesioniști, antreprenori care au demonstrat că pot construi și performa. Ceea ce ne lipsește încă este capacitatea de a aduna toate aceste energii într-un proiect de țară coerent, pe termen lung pentru sănătate, pentru justiție, pentru economie, pentru viitorul copiilor noștri.
România are nevoie de dialog, de construcție și de o întrebare fundamentală: există un viitor comun în care să fie loc pentru toți românii?
În același timp, respectul față de istoria noastră trebuie să rămână un reper.
Imnul național este un simbol al României și nu trebuie huiduit. El nu aparține niciunei persoane și niciunui partid, ci tuturor românilor, iar în momentele de sărbătoare și de comemorare trebuie onorat.
Unirea, în prezent, înseamnă capacitatea de a comunica, de a ne vedea interesele, de a le apăra și de a le negocia într-o lume aflată într-o competiție geopolitică tot mai dură. Vor avea succes acele societăți care vor ști să își pună energiile împreună.
Rămân optimist și am încredere că avem maturitatea necesară pentru a construi o Românie în care copiii noștri să își dorească să rămână, să trăiască și să își construiască viitorul aici”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de socializare.
