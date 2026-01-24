Întrebat despre perspectiva unei reunificări, Nicușor Dan a reiterat că România respectă deciziile luate de cetățenii Republicii Moldova și că obiectivul principal este susținerea integrării europene a statului vecin.

„Este o chestiune care ţine strict de cetăţenii Republicii Moldova, reprezint România. România are un angajament faţă de Republica Moldova de a o susţine în parcursul său european. Ăsta este obiectivul pe care cetăţenii Republicii Moldova, prin autorităţile pe care le-au mandatat, îl are, plus alte chestiuni conexe, cum ar fi energia, conectarea economică şi toate celelalte. Şi România sprijină Moldova în acest context”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a adăugat că Bucureștiul își fundamentează politica față de Republica Moldova pe respectarea voinței exprimate de populație.

„Deci respectăm voinţa cetăţenilor Republicii Moldova în obiectivele pe care şi le-au ales”, a spus Nicuşor Dan.

Șeful statului a abordat acest subiect și joi, la Bruxelles, unde a precizat că unirea cu Republica Moldova ar putea deveni un scenariu doar în situația în care o majoritate clară a cetățenilor moldoveni și-ar exprima dorința în acest sens. Potrivit acestuia, în prezent nu există premisele politice și sociale pentru un astfel de pas.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut joi o conferință de presă la Chișinău, în care a prezentat principalele priorități ale instituției prezidențiale pentru anul în curs. În cadrul întâlnirii cu presa, șefa statului a răspuns și întrebărilor legate de afirmația sa recentă potrivit căreia ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România, în cazul organizării unui referendum pe această temă.

Întrebată care ar fi scenariul în care s-ar putea declanșa un referendum privind unirea cu România, Maia Sandu a subliniat că, în prezent, nu există susținere majoritară în rândul populației pentru un astfel de demers și că deciziile trebuie să reflecte voința cetățenilor.

„Cel puţin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Lidera de la Chișinău a fost întrebată, totodată, dacă a discutat acest subiect cu liderii europeni, în contextul declarației sale privind un eventual vot favorabil unirii. Maia Sandu a precizat că nu a avut astfel de discuții cu oficialii europeni.

Pe de altă parte, președinta Republicii Moldova a arătat că prioritățile imediate ale statului moldovean țin de menținerea păcii și a securității cetățenilor, mai ales în actualul context geopolitic regional și internațional. Maia Sandu a evidențiat că, spre deosebire de subiectul unirii, integrarea europeană beneficiază de un sprijin majoritar în rândul populației.

Această susținere a fost confirmată, potrivit șefei statului, inclusiv prin rezultatele referendumului organizat în toamna anului 2024, precum și prin alegeri și sondaje recente.