Nicușor Dan a explicat că analiza aflată în desfășurare la nivelul MAE are ca element central verificarea compatibilității Cartei Consiliului pentru Pace cu tratatele și documentele internaționale deja semnate de România, inclusiv Carta ONU.

„Analizăm compatibilitatea între modelul de cartă care este propus în momentul de faţă şi obligaţiile internaţionale pe care România şi le-a asumat semnând alte documente cum ar fi Cartea ONU. Deci asta este analiza importantă. Legat de miliardul acela, aşa cum este propunerea de cartă în momentul acesta, pentru trei ani nu se pune problema ca România să plătească. Ţările care sunt invitate, sunt invitate pentru 3 ani şi după aia mai vedem”, a declarat Nicuşor Dan, sâmbătă, la Focşani.

Întrebat dacă va fi convocată o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru a lua o decizie în privința Consiliului pentru Pace, președintele a precizat că, în această etapă, analiza este una tehnică și se află în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Externe.

„Pentru moment, analiza este la Ministerul Afacerilor Externe, pentru că ei sunt responsabili de tratatele internaţionale pe care România le-a semnat”, a precizat preşedintele.

România a fost invitată oficial să devină membru al „Consiliului pentru Pace” printr-o scrisoare adresată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, președintelui Nicușor Dan, a anunțat Administrația Prezidențială.

Aceeași invitație a fost transmisă și altor state. Potrivit informațiilor disponibile, o contribuție de un miliard de dolari ar asigura calitatea de membru permanent în consiliul condus de Donald Trump.

Președintele Nicușor Dan a anunțat anterior că a demarat un proces amplu de analiză privind conținutul și implicațiile Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaționale deja asumate de România. Evaluarea urmărește stabilirea gradului de compatibilitate a inițiativei cu obligațiile existente ale statului român și identificarea celor mai potrivite modalități prin care România ar putea contribui la obiectivul consolidării păcii la nivel global.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri seară, că România va analiza aderarea la Consiliul pentru Pace în coordonare cu celelalte state europene. În privința contribuției financiare de un miliard de dolari, acesta a precizat că România are capacitatea de a aloca o astfel de sumă, însă doar în condițiile în care este justificat interesul național.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut că România nu își permite să rămână pasivă într-un context internațional marcat de schimbări rapide. Acesta a afirmat că țara noastră nu poate refuza o invitație venită din partea președintelui SUA și a subliniat necesitatea unei consultări largi între forțele politice pe teme de politică externă și securitate națională.