În debutul discursului său, Nicușor Dan a vorbit despre emoția reîntoarcerii într-un mediu educațional și despre propria formare ca elev, subliniind importanța liceelor de tradiție în societatea românească.

„Este o mare bucurie pentru mine să fiu cu dumneavoastră în dimineața asta și vă mărturisesc că este și un moment de emoție, aducându-mi aminte de formarea mea ca elev. Mult timp după ce am terminat liceul, de câte ori mă întâlneam cu cineva și spuneam că sunt din Făgăraș, întrebarea era «și ai făcut la Radu Negru în Făgăraș, nu-i așa?» și eu spuneam «da, e adevărat».”

Președintele a felicitat comunitatea școlară pentru promovarea valorilor într-un context social pe care l-a descris drept confuz din punct de vedere moral și cultural.

„În primul rând, felicitări pentru faptul că continuați să vă formați în direcția unor valori, pentru că trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori, și este obligația noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea științei și a cunoașterii în societate, cum ar fi respectul pentru știință și cunoaștere în societate, și nu e deloc o luptă ușoară.”

Adresându-se elevilor, șeful statului a vorbit despre schimbarea sensului nonconformismului de-a lungul generațiilor și despre curajul de a apăra principii fundamentale.

„Și, cumva, în generația noastră, ca să fii neconformist – evident că fiecare copil voia să fie neconformist – ca să fii neconformist, era destul de simplu, îți lăsai părul un pic mai mare, ascultai un fel de muzică, și erai neconformist.

Pentru dumneavoastră, să fii neconformist înseamnă, în opinia mea, să ai curajul să afirmi niște valori care par că sunt desuete, dar sunt valorile pe care societatea asta s-a creat. Nu e ușor.”

În discursul său, Nicușor Dan a transmis un mesaj de recunoștință profesorilor, afirmând că rolul acestora nu a fost întotdeauna corect apreciat de societate.

„Vreau să am un cuvânt pentru domnii profesori. Nu întotdeauna societatea noastră v-a pus la locul pe care îl meritați, nu a fost tocmai corectă cu dumneavoastră, dar multă lume înțelege și vă este recunoscătoare pentru faptul că ați reușit să țineți această societate dintr-o poziție uneori, cum am spus, ingrată.”

În încheiere, președintele le-a transmis elevilor un mesaj de încredere în viitorul țării și i-a încurajat să rămână implicați.

„Și, din nou, pentru elevi: e o lume complexă, cu multe oportunități. Îndemnul meu este să continuați să credeți în țara asta, pentru că ea sunt convins că are un mare viitor și o să vedem că pe termen mediu o să devină tot mai evident acest viitor.

Încă o dată felicitări pentru ceea ce faceți! Ne vedem la 170 de ani! Succes în toate!”

Potrivit programului publicat de Administrația Prezidențială, Focșaniul a fost prima oprire a președintelui Nicușor Dan de Ziua Unirii Principatelor Române. Vizita la Colegiul Național „Unirea” a avut loc la ora 9:00, moment în care instituția de învățământ a fost decorată oficial pentru cei 160 de ani de existență.

La ora 11:00, șeful statului a participat la manifestările oficiale organizate în Piața Unirii din Focșani.

În a doua parte a zilei, președintele României s-a deplasat la Iași, unde, de la ora 15:00, a fost prezent în Piața Unirii la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat programul complet al evenimentelor, care a inclus spectacole folclorice, ceremonii militare și religioase, discursuri oficiale, depuneri de coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, parada militară, Hora Unirii și retragerea cu torțe a militarilor din Garnizoana Iași.