Comisia Europeană a anunțat că va propune prelungirea cu încă șase luni a suspendării unui set de măsuri comerciale de retorsiune față de Statele Unite, cu o valoare totală estimată la 93 de miliarde de euro. Aceste măsuri urmau să intre în vigoare la 7 februarie, potrivit Reuters, însă Bruxelles-ul a decis să nu le activeze, preferând menținerea dialogului cu partenerul american.

Pachetul includea o serie de contramăsuri comerciale care ar fi putut afecta exporturi americane importante către piața europeană și era conceput ca instrument de descurajare în cazul escaladării disputelor comerciale.

Măsurile de retorsiune au fost pregătite în prima parte a anului trecut, într-o perioadă în care Uniunea Europeană și Statele Unite se aflau în negocieri comerciale sensibile, marcate de diferențe de viziune privind tarifele, subvențiile și accesul pe piețe.

Ulterior, pachetul a fost suspendat pentru o perioadă inițială de șase luni, după ce Bruxelles-ul și Washingtonul au ajuns, în august 2025, la o declarație comună privind relațiile comerciale. Documentul a deschis calea pentru o cooperare mai strânsă și pentru evitarea unei noi confruntări tarifare între cele două părți.

Situația s-a tensionat din nou săptămâna trecută, când președintele Statelor Unite, Donald Trump, a amenințat cu introducerea unor tarife vamale asupra a opt state europene. Amenințarea a apărut în contextul discuțiilor politice și strategice legate de intenția SUA de a cumpăra Groenlanda, subiect care a generat reacții critice în Europa.

În acel moment, pachetul de măsuri de retorsiune a devenit din nou un instrument de presiune pentru Uniunea Europeană, Bruxelles-ul transmițând semnalul că este pregătit să reacționeze rapid în cazul unei escaladări comerciale.

După retragerea amenințării tarifare de către Washington, Comisia Europeană a decis să continue suspendarea măsurilor, mizând pe menținerea unui cadru stabil de dialog și pe implementarea angajamentelor asumate bilateral.

„Odată cu eliminarea amenințării tarifare de către SUA, putem reveni acum la importanta activitate de implementare a declarației comune UE-SUA”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill.

Acesta a precizat că instituția europeană va prezenta în perioada următoare o propunere oficială pentru extinderea suspendării măsurilor, care ar fi urmat să expire la începutul lunii februarie, dacă nu ar fi fost luată această decizie.

Potrivit planului Comisiei, pachetul de retorsiune va rămâne inactiv pentru încă șase luni, însă va fi păstrat ca opțiune de rezervă. Bruxelles-ul transmite astfel că, deși prioritizează dialogul, nu renunță la instrumentele de protecție comercială.

„Doar pentru a clarifica complet – măsurile vor rămâne suspendate, dar dacă vom avea nevoie de ele în orice moment în viitor, acestea pot fi reluate”, a mai spus Olof Gill.

Decizia reflectă o abordare strategică a Uniunii Europene, care încearcă să evite un nou conflict comercial cu Statele Unite, într-un moment în care cooperarea transatlantică este considerată esențială pentru stabilitatea economică și de securitate globală.

În același timp, menținerea pachetului de retorsiune „în așteptare” transmite un mesaj clar către Washington: Uniunea Europeană este dispusă să colaboreze, dar rămâne pregătită să reacționeze rapid în cazul reapariției tensiunilor comerciale.