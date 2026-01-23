Antonio Costa a apreciat anunțul făcut miercuri de partea americană, considerându-l un semnal pozitiv, și a subliniat că taxele vamale sunt incompatibile cu acordul comercial existent dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. El a precizat că obiectivul rămâne stabilizarea efectivă a relațiilor comerciale transatlantice.

Declarațiile au fost făcute la finalul summitului de urgență al UE desfășurat la Bruxelles, în contextul deciziei președintelui american Donald Trump de a renunța la impunerea de noi tarife asupra Europei, potrivit POLITICO.

„Anunţul de ieri potrivit căruia Statele Unite nu vor impune noi tarife asupra Europei este pozitiv. (…) Obiectivul rămâne stabilizarea efectivă a relaţiilor comerciale dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite”, a spus Antonio Costa.

La rândul său, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că Bruxelles-ul se așteaptă ca Washingtonul să își respecte angajamentele asumate prin acordul comercial încheiat vara trecută în Scoția. Ea a reiterat mesajul transmis anterior la Forumul Economic Mondial de la Davos, subliniind că o înțelegere trebuie respectată de ambele părți și că Uniunea Europeană este pregătită să își îndeplinească obligațiile.

„O înţelegere este o înţelegere. (…) Asta vrem să vedem din partea Statelor Unite. Asta vrem să oferim din partea noastră”, a spus ea.

Pentru ca acest angajament să fie respectat, Uniunea Europeană trebuie să finalizeze procesul de eliminare a tarifelor vamale pentru produsele industriale americane, precum și pentru homar. Primul obstacol în acest demers urmează să fie eliminat luni, în Parlamentul European.

După ce Donald Trump și-a moderat amenințările privind introducerea de tarife, în rândul liderilor europeni s-a instalat percepția unei reveniri la o stare de normalitate în relațiile comerciale. Un diplomat al Uniunii Europene a avertizat însă că președintele american nu are niciun motiv să își schimbe metoda de abordare.

În dorința de a menține relații bune cu Washingtonul, liderii europeni au evitat aproape complet să menționeze cel mai puternic instrument comercial al Uniunii Europene, Instrumentul anti-coerciție. Această atitudine a fost interpretată drept o mișcare semnificativă de dezescaladare a tensiunilor apărute la începutul săptămânii, în urma amenințărilor venite dinspre Statele Unite.

Antonio Costa a fost întrebat și despre discursul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski susținut la Davos, în care acesta a afirmat că Europa nu a devenit o putere globală autentică și rămâne fragmentată, îndemnând liderii europeni să iasă din preocupările legate de Groenlanda și să se concentreze pe propria apărare. Președintele Consiliului European a evitat să răspundă direct acestei întrebări și a declarat că accentul pus de Uniunea Europeană pe dosarul ucrainean urmărește obținerea unei păci drepte și durabile.