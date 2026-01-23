România nu va trimite militari în Groenlanda și susține respectarea frontierelor internaționale
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că ideea trimiterii de trupe românești în Groenlanda, lansată mai devreme de ministrul Apărării Radu Miruță, nu se pune. El a explicat că această ipoteză este exclusă.
Bolojan a adăugat că tensiunile legate de discuțiile despre Groenlanda s-au mai liniștit după Forumul Economic Mondial de la Davos. El a precizat că în prezent există discuții diplomatice despre statutul și dorința de independență a teritoriului și despre cum ar putea Statele Unite să-și întărească bazele militare din zonă fără să deranjeze echilibrul regional.
Premierul a mai precizat că România trebuie să susțină respectarea regulilor internaționale și a frontierelor recunoscute, ținând cont de poziția sa geografică și de experiențele istorice din regiune. El a arătat că, pentru România, este important să sprijine la nivel internațional politici care respectă regulile și granițele, pentru că asta este cea mai sigură cale pentru țară.
„Eu cred că o astfel de ipoteză de lucru este exclusă. Pentru România este important să susțină în plan internațional politici care țin de respectarea regulilor internaționale, gândindu-ne în ce zonă a lumii stăm și ce evenimente istorice au avut loc în această parte de lume, și eu cred că nu putem fi altfel decât un susținător al granițelor, al regulilor internaționale, pentru că aceasta este calea sigură pentru România”, a declarat oficialul român.
Premierul Ilie Bolojan spune că România poate aloca un miliard de dolari pentru Consiliul pentru Pace, dar decizia trebuie justificată și susținută intern
Bolojan a spus, totodată, că România va analiza împreună cu țările europene posibilitatea de a participa la Consiliul pentru Pace, inițiat de Donald Trump. El a menționat că România are bani să aloce un miliard de dolari pentru un proiect, dar fiecare sumă trebuie justificată clar în raport cu interesul național și situația economică.
Bolojan a explicat că decizia de a participa trebuie să fie în concordanță cu celelalte angajamente internaționale ale României și că este nevoie de un suport intern clar, pentru a evita dispute politice care ar putea afecta alte priorități importante. El a subliniat că, pentru ca poziția României să fie relevantă pe plan extern, este important ca deciziile să fie susținute unit sau de o majoritate clară pe plan intern.
Premierul a amintit că progresele României în ultimii ani, cum ar fi aderarea la NATO și UE sau demersurile pentru OCDE, s-au bazat pe susținerea internă a acestor inițiative. El a mai spus că trebuie analizate cu atenție beneficiile și relevanța participării la Consiliul pentru Pace înainte de a lua o decizie.
Despre participarea României la Forumul Economic Mondial de la Davos, Bolojan a spus că delegația română a avut un mandat clar și că întâlnirile nu s-au limitat la prezentări oficiale. El a precizat că miniștrii au reprezentat țara și că urmează să se vadă ce contacte și oportunități au fost stabilite pentru România.
„România trebuie să analizeze cu țările europene ceea ce s-a convenit cu privire la acest Consiliu. În ceea ce privește suma de un miliard de dolari, România are bani să aloce pentru un proiect sau altul un miliard de dolari, dar fiecare leu trebuie clar justificat.
Trebuie evaluat în ce măsură această participare este în concordanță cu celelalte inițiative pe care România le are. Această decizie va avea nevoie de un anumit suport intern, pentru a evita dispute pe plan intern care ar putea duce la mutarea unor subiecte importante pentru România. Nu este vorba de a face referire la cineva anume, dar în politica externă, pentru a avea relevanță, este bine să existe poziții unitare la nivel intern sau o majoritate clară. Dacă am reușit să facem pași importanți în acești ani, acest lucru s-a datorat și existenței unui suport pe această temă.
Decizia ține de președintele Nicușor Dan. Din punctul meu de vedere, în această perioadă este bine să ne corelăm pozițiile cu cele ale Uniunii Europene, pentru că, orice s-ar spune, suntem în Europa și suntem racordați la economia europeană. Europa rămâne un actor relevant în zona geopolitică și geo-economică globală. A fost o conferință care, pe lângă prezentările susținute de miniștri, a reprezentat, ca de fiecare dată, un prilej pentru întâlniri ce pot pregăti diverse agende publice. Ani de zile nu am avut niciun reprezentant la Davos, forum care era perceput mai ales ca având o componentă financiară globală. Miniștrii au primit aprobarea mea pentru a se deplasa acolo, iar luni voi avea discuții pentru a vedea ce contacte au fost stabilite și care este relevanța acestora pentru România.
A fost o conferință care, dincolo de prezentările miniștrilor, a inclus întâlniri ale celor trei miniștri care au reprezentat România. Să nu uităm că, în anii precedenți, România nu a avut reprezentant la Davos. Miniștrii au avut aprobarea mea să ne reprezinte, iar acum urmează să vedem ce contacte au stabilit.
Aici trebuie văzut în ce măsură această participare este în concordanţă cu celelalte angajamente pe care România le are, de a participa la alte forumuri şi sunt convins că în momentul în care se va pune această problemă va fi o decizie care va avea nevoie de un anumit suport (…) E bine să existe un acord.
Pentru a putea avea relevanţă în plan extern, e bine să ai poziţii unitare în plan intern sau să ai o majoritate care susţine anumite direcţii. Dacă am reuşit în toţi aceşti ani să facem nişte paşi importanţi, aderarea la NATO, la Uniunea Europeană, proiectul care ţine de aderare la OCDE care este pe rol astăzi, este că a fost un suport pe tema asta. Dacă nu este un suport, partenerii, organizaţiile care urmăresc ceea ce se întâmplă (…) se uită cu mare rezervă la noi”, a spus oficialul român.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.