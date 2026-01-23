Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că ideea trimiterii de trupe românești în Groenlanda, lansată mai devreme de ministrul Apărării Radu Miruță, nu se pune. El a explicat că această ipoteză este exclusă.

Bolojan a adăugat că tensiunile legate de discuțiile despre Groenlanda s-au mai liniștit după Forumul Economic Mondial de la Davos. El a precizat că în prezent există discuții diplomatice despre statutul și dorința de independență a teritoriului și despre cum ar putea Statele Unite să-și întărească bazele militare din zonă fără să deranjeze echilibrul regional.

Premierul a mai precizat că România trebuie să susțină respectarea regulilor internaționale și a frontierelor recunoscute, ținând cont de poziția sa geografică și de experiențele istorice din regiune. El a arătat că, pentru România, este important să sprijine la nivel internațional politici care respectă regulile și granițele, pentru că asta este cea mai sigură cale pentru țară.

„Eu cred că o astfel de ipoteză de lucru este exclusă. Pentru România este important să susțină în plan internațional politici care țin de respectarea regulilor internaționale, gândindu-ne în ce zonă a lumii stăm și ce evenimente istorice au avut loc în această parte de lume, și eu cred că nu putem fi altfel decât un susținător al granițelor, al regulilor internaționale, pentru că aceasta este calea sigură pentru România”, a declarat oficialul român.

Bolojan a spus, totodată, că România va analiza împreună cu țările europene posibilitatea de a participa la Consiliul pentru Pace, inițiat de Donald Trump. El a menționat că România are bani să aloce un miliard de dolari pentru un proiect, dar fiecare sumă trebuie justificată clar în raport cu interesul național și situația economică.

Bolojan a explicat că decizia de a participa trebuie să fie în concordanță cu celelalte angajamente internaționale ale României și că este nevoie de un suport intern clar, pentru a evita dispute politice care ar putea afecta alte priorități importante. El a subliniat că, pentru ca poziția României să fie relevantă pe plan extern, este important ca deciziile să fie susținute unit sau de o majoritate clară pe plan intern.

Premierul a amintit că progresele României în ultimii ani, cum ar fi aderarea la NATO și UE sau demersurile pentru OCDE, s-au bazat pe susținerea internă a acestor inițiative. El a mai spus că trebuie analizate cu atenție beneficiile și relevanța participării la Consiliul pentru Pace înainte de a lua o decizie.

Despre participarea României la Forumul Economic Mondial de la Davos, Bolojan a spus că delegația română a avut un mandat clar și că întâlnirile nu s-au limitat la prezentări oficiale. El a precizat că miniștrii au reprezentat țara și că urmează să se vadă ce contacte și oportunități au fost stabilite pentru România.