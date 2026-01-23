Irineu Darău a plasat în centrul discuţiilor cu partea franceză necesitatea întăririi capacităţilor industriale europene, într-un context economic şi geopolitic care impune cooperare şi investiţii coordonate. Întâlnirea cu Ambasadorul Franţei în România, E.S. Nicolas Warnery, a fost axată pe identificarea unor direcţii concrete de colaborare economică şi industrială între cele două state.

Ministrul Economiei a subliniat public, într-o postare pe Facebook, fundamentele solide ale relaţiei bilaterale, evidenţiind tradiţia cooperării româno-franceze şi impactul acesteia asupra economiei.

„România şi Franţa au o tradiţie lungă de cooperare, schimburi culturale şi parteneriate industriale şi strategice, cu impact direct în economie”, a transmis Irineu Darău.

Discuţia oficială a avut ca punct de plecare iniţiativa SAFE şi rolul acesteia în dezvoltarea industriei europene, cu accent pe proiecte care pot aduce beneficii directe României.

„Am primit ieri vizita E.S. Nicolas Warnery, Ambasadorul Franţei în România, pentru o discuţie axată pe dezvoltarea cooperării economice şi industriale dintre cele două ţări şi pe proiectele concrete prin care aceasta poate fi aprofundată. Am discutat despre iniţiativa SAFE şi despre necesitatea consolidării capacităţilor industriale europene, inclusiv prin investiţii şi parteneriate care să genereze valoare adăugată în România, locuri de muncă şi transfer de competenţe”, a precizat ministrul Economiei, Irineu Darău.

În cadrul dialogului bilateral, ministrul a adus în discuţie exemplele deja existente de cooperare industrială, considerate repere pentru dezvoltarea viitoarelor parteneriate. Irineu Darău a indicat că aceste modele pot fi extinse şi consolidate pentru a răspunde noilor provocări economice.

Un astfel de exemplu este colaborarea dintre Airbus Helicopters şi IAR Ghimbav, descrisă drept un parteneriat industrial performant. Ministrul Economiei a arătat că acest tip de cooperare de lungă durată demonstrează potenţialul României de a găzdui investiţii strategice şi de a dezvolta competenţe industriale avansate, fiind necesară extinderea şi aprofundarea acestui model.

Industria auto a reprezentat un alt punct important al discuţiilor cu ambasadorul francez, având în vedere rolul său major în economia naţională. Potrivit ministrului, sectorul nu se rezumă doar la producţie, ci are un impact extins asupra ecosistemului economic local.

„Activităţile Dacia–Renault au un rol strategic în economia românească, nu doar prin producţie, ci şi prin dezvoltarea lanţurilor locale de furnizori, inovare şi formarea de competenţe industriale”, a subliniat Irineu Darău.

În contextul cooperării economice româno-franceze, Irineu Darău a evidenţiat şi avantajele structurale ale României, care pot facilita atragerea de investiţii străine. Un element distinct menţionat de ministru este francofonia, considerată un atu competitiv important în relaţia cu investitorii din spaţiul francofon.

Potrivit ministrului Economiei, utilizarea limbii franceze şi legăturile culturale contribuie la creşterea încrederii mediului de afaceri şi la dezvoltarea dialogului economic, în special în sectoarele industriale cu valoare adăugată ridicată. Acest context favorabil este corelat cu un obiectiv strategic major al României, respectiv aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Irineu Darău a reafirmat importanţa acestui demers şi rolul esenţial al Franţei în susţinerea României pe acest parcurs.