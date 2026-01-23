Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat joi lansarea completă a licitației pentru construirea Drumului Expres Suceava-Siret, un proiect considerat vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană.

Conform declarațiilor oficialului, ultimul pas procedural pentru întregul traseu de 55,7 km a fost finalizat, iar anunțul de participare pentru Lotul 3 (Bălcăuți – Siret) a fost publicat, stabilindu-se data de 12 februarie 2026 ca termen limită pentru depunerea ofertelor.

„Promisiune îndeplinită: astăzi am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană. Anunțul de participare pentru construcția Lotului 3 (Bălcăuți – Siret) a fost publicat astăzi, stabilind data de 12.02.2026 ca termen limită pentru depunerea ofertelor”, a transmis Cristian Pistol, pe Facebook.

Proiectarea și execuția a 12,65 km de drum expres nou;

Modernizarea unui sector de 1,45 km din DN2;

Premieră: modernizarea a 15 km din drumul național M19, pe teritoriul Ucrainei.

Valoarea estimată a Lotului 3 este de 1,55 miliarde de lei (fără TVA), iar durata proiectului este de 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuție.

Lotul 1 (Suceava – Dărmănești, 18,6 km) – valoare 2,30 miliarde lei (fără TVA);

Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți, 24,45 km) – valoare 1,88 miliarde lei (fără TVA).

Pentru aceste două loturi, termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 ianuarie 2026.

Cristian Pistol a subliniat că întregul proiect, cu o valoare totală de 5,73 miliarde de lei, are o miză care depășește simpla infrastructură rutieră. Finanțarea este asigurată prin Instrumentul SAFE, în conformitate cu Regulamentul UE 2025/1106, având scopuri atât civile, cât și militare. Prin această investiție, Suceava și Siret vor deveni puncte strategice pe harta europeană, consolidând în același timp industria de apărare și stabilitatea regională.