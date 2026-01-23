CNAIR lansează licitația pentru Drumul Expres Suceava-Siret
Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat joi lansarea completă a licitației pentru construirea Drumului Expres Suceava-Siret, un proiect considerat vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană.
Conform declarațiilor oficialului, ultimul pas procedural pentru întregul traseu de 55,7 km a fost finalizat, iar anunțul de participare pentru Lotul 3 (Bălcăuți – Siret) a fost publicat, stabilindu-se data de 12 februarie 2026 ca termen limită pentru depunerea ofertelor.
„Promisiune îndeplinită: astăzi am făcut ultimul pas procedural pentru lansarea completă a celor 55,7 km ai acestui drum expres vital pentru nordul României și pentru securitatea europeană. Anunțul de participare pentru construcția Lotului 3 (Bălcăuți – Siret) a fost publicat astăzi, stabilind data de 12.02.2026 ca termen limită pentru depunerea ofertelor”, a transmis Cristian Pistol, pe Facebook.
Valoarea Lotului 3 este de 1,55 miliarde de lei, fără TVA
-
Proiectarea și execuția a 12,65 km de drum expres nou;
-
Modernizarea unui sector de 1,45 km din DN2;
-
Premieră: modernizarea a 15 km din drumul național M19, pe teritoriul Ucrainei.
Valoarea estimată a Lotului 3 este de 1,55 miliarde de lei (fără TVA), iar durata proiectului este de 12 luni pentru proiectare și 30 de luni pentru execuție.
-
Lotul 1 (Suceava – Dărmănești, 18,6 km) – valoare 2,30 miliarde lei (fără TVA);
-
Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți, 24,45 km) – valoare 1,88 miliarde lei (fără TVA).
Pentru aceste două loturi, termenul limită pentru depunerea ofertelor este 30 ianuarie 2026.
Drumul Expres Suceava-Siret, o miză care depășește simpla infrastructură rutieră
Cristian Pistol a subliniat că întregul proiect, cu o valoare totală de 5,73 miliarde de lei, are o miză care depășește simpla infrastructură rutieră. Finanțarea este asigurată prin Instrumentul SAFE, în conformitate cu Regulamentul UE 2025/1106, având scopuri atât civile, cât și militare. Prin această investiție, Suceava și Siret vor deveni puncte strategice pe harta europeană, consolidând în același timp industria de apărare și stabilitatea regională.
„O miză care depășește asfaltul: Întregul proiect, cu o valoare totală de 5,73 miliarde de lei, are un rol dual (civil și militar). Este finanțat prin Instrumentul SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), în conformitate cu noul Regulament (UE) 2025/1106.
România nu construiește doar drumuri; construim un coridor de stabilitate și consolidăm industria europeană de apărare. Prin acest proiect, Suceava și Siret devin puncte cheie pe harta strategică a continentului. Mergem înainte cu proiectele strategice pentru România și pentru Uniunea Europeană!”, a mai precizat șeful CNAIR.
