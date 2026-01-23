Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a informat, joi, că va impune restricții temporare de circulație pe unul dintre cele mai aglomerate și sensibile sectoare de drum din România – DN7, cunoscut ca Valea Oltului. Măsura vizează vehiculele rutiere de mare tonaj, cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, care nu sunt destinate exclusiv transportului de persoane.

Decizia este luată în contextul marcării Zilei Unirii Principatelor Române și are ca scop fluidizarea traficului rutier, reducerea riscului de accidente și facilitarea deplasărilor pentru participanții la manifestările dedicate acestei sărbători legale.

Potrivit prevederilor Ordinului MT – MAI nr. 1249-132/2018, circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisă în zilele de vineri, 23 ianuarie, si sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Ziua Unirii Principatelor Române și ziua premergătoare, a comunicat CNAIR.

Restricțiile se vor aplica pe DN7, pe sectorul:

Pitești (intersecția DN7 cu DN7C) – Râmnicu Vâlcea – Veștem (intersecția DN7 cu DN1), în ambele sensuri de circulație.

Valea Oltului este una dintre principalele legături rutiere dintre sudul și vestul țării, iar în perioadele de sărbători legale traficul crește semnificativ, în special pe direcția Transilvania – Muntenia.

Potrivit anunțului transmis de CNAIR, restricțiile de circulație pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone vor fi aplicate diferențiat, în funcție de zi, pentru a limita impactul asupra traficului general și pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a deplasărilor specifice perioadei de sărbătoare.

Astfel, vineri, 23 ianuarie 2026, circulația acestor vehicule va fi interzisă în intervalul 18:00 – 22:00, un interval în care, de regulă, se înregistrează un flux crescut de trafic pe Valea Oltului, ca urmare a deplasărilor de weekend.

Restricțiile vor fi extinse sâmbătă, 24 ianuarie 2026, ziua în care este sărbătorită oficial Ziua Unirii Principatelor Române, când interdicția va fi valabilă pe o durată mai lungă, respectiv între orele 06:00 – 22:00. În acest interval, camioanele și celelalte vehicule de mare tonaj vizate nu vor avea voie să circule pe tronsonul menționat al DN7, fiind recomandată utilizarea rutelor ocolitoare sau reprogramarea curselor, acolo unde acest lucru este posibil.

Autoritățile atrag atenția că nerespectarea restricțiilor impuse de CNAIR reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă, conform prevederilor legislației rutiere în vigoare. Controalele vor fi efectuate de Poliția Rutieră, în colaborare cu celelalte structuri abilitate, iar sancțiunile pot fi aplicate pe întreaga durată a intervalelor în care interdicțiile sunt active.

În acest context, CNAIR recomandă transportatorilor și conducătorilor auto să verifice din timp condițiile de trafic, să urmărească informările oficiale și să își planifice deplasările astfel încât să evite blocajele, întârzierile sau eventualele sancțiuni aplicate pentru nerespectarea restrcțiilor de circulație.