În timpul iernii, legislația impune ca anvelopele să fie conforme cu datele din Cartea de Identitate a Vehiculului, atât ca dimensiune, cât și ca tip, dar și să fie adecvate condițiilor de drum, inclusiv să nu fie uzate.

Anvelopele de iarnă trebuie să fie marcate pe lateral cu M+S și să aibă un profil suficient pentru a evacua zăpada și apa de pe carosabil. Dacă nivelul de uzură al anvelopelor scade sub limita minimă, acestea devin ineficiente, iar polițiștii pot sancționa șoferii.

Persoanele prinse cu anvelope uzate riscă amenzi de 9-20 de puncte, echivalentul a peste 4.000 de lei, având în vedere că un punct de amendă este de 202,5 lei. Pe lângă sancțiunea financiară, șoferii pot rămâne și fără certificatul de înmatriculare, ceea ce poate complica și mai mult deplasarea pe drumurile publice.

Astfel, nu este suficient să ai anvelope de iarnă; starea lor corectă și conformitatea cu normele în vigoare sunt esențiale pentru a evita sancțiunile și pentru siguranța în trafic.

Amintim că Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a emis anterior un avertisment pentru șoferi, recomandând echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru iarnă, în special pentru deplasările pe distanțe lungi, având în vedere caracterul imprevizibil al vremii. Structurile Ministerului de Interne vor monitoriza situația la nivel național pentru a preveni efectele negative ale temperaturilor scăzute și pentru siguranța participanților la trafic.

Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) recomandă evitarea deplasărilor lungi în spații deschise și expunerii prelungite la frig în zilele cu temperaturi scăzute. În cazul în care deplasarea este necesară, cetățenii sunt sfătuiți să se îmbrace și să se încalțe adecvat, utilizând căciuli, mănuși, fulare, îmbrăcăminte și încălțăminte călduroase.

De asemenea, INSP recomandă evitarea expunerii prelungite a mâinilor și picioarelor la frig pentru a preveni degerăturile, precum și evitarea umezelii care poate amplifica efectele temperaturilor scăzute. Alimentația trebuie să fie bogată în proteine și grăsimi nesaturate, iar consumul de băuturi alcoolice trebuie evitat.

Respectarea regulilor de igienă este esențială pentru prevenirea infecțiilor respiratorii, în contextul temperaturilor scăzute. Recomandările DSU și INSP sunt menite să protejeze sănătatea populației și să asigure siguranța în trafic pe timpul sezonului rece.