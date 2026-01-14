România va avea camere video pe drumurile naționale și autostrăzi care vor funcționa și ca radare fixe. Acestea vor putea să măsoare viteza medie a mașinilor între două puncte de pe traseu. Sistemul ar fi trebuit să fie finanțat prin PNRR și să fie gata anul acesta, dar implementarea lui a întârziat și va mai dura până va fi folosit efectiv.

e-Sigur este un sistem modern de supraveghere a traficului, creat de Poliția Rutieră și gestionat de Ministerul Afacerilor Interne. Sistemul folosește camere, radare și inteligență artificială pentru a depista automat nereguli, cum ar fi viteza prea mare sau lipsa ITP-ului sau a asigurării. Până acum, partea Poliției Rutiere funcționează cu 700 de radare mobile în toată țara.

O parte importantă a proiectului e-Sigur este gestionată de autoritățile de drumuri și presupune montarea a aproximativ 550 de camere radar pe drumurile naționale și autostrăzi. Montarea acestor camere urma să fie finanțată prin PNRR, dar din cauza întârzierilor, proiectul a pierdut fondurile, spun surse din Ministerul Transporturilor.

CNAIR este responsabilă de cumpărarea camerelor și instalarea sistemelor. Când sistemul va fi gata, camerele nu vor măsura doar viteza în momentul trecerii prin fața lor, ci și viteza medie între două puncte radar, pentru a vedea dacă un șofer a depășit limita de viteză pe traseu.

Dacă se constată o încălcare, datele vor fi trimise la Poliție, unde un agent va verifica și va emite amenda.

Sistemul de camere radar de pe autostrăzi și drumurile naționale, care ar fi trebuit să fie gata în 2026, va fi terminat mai târziu. Cea mai mare licitație pentru camere abia urmează să fie lansată, au spus reprezentanții CNAIR.

În prezent, CNAIR lucrează la două contracte care ar putea fi gata vara aceasta:

un sistem software care să gestioneze datele de la camere și radare;

montarea a aproximativ 50 de camere video-radar pe autostrăzile mai vechi, cum sunt A1, A2 și A3, lângă București și în Transilvania.

Separat, așteaptă aprobarea documentației pentru a putea publica în SEAP licitația pentru 400 de camere video-radar pe drumurile naționale. Această licitație încă nu a fost lansată.

Dacă licitația și contractul pentru aceste 400 de camere vor fi finalizate până în vară, sistemul complet ar putea fi gata abia în vara lui 2027. Abia atunci și camerele de pe autostrăzi vor putea fi puse în funcțiune.

„Pe autostrăzile noi, precum Autostrada Moldovei A7, pe A0 Centura Capitalei, pe A10, sunt deja peste 100 de astfel de camere, montate de obicei între nodurile rutiere. Însă aceste camere nu sunt activate încă. În momentul de față deja derulăm două contracte care cel mai probabil vor fi gata în vară. Unul presupune realizarea unui sistem software care să gestioneze datele de la camerele video și radar, și al doilea este de montare a circa 50 de astfel de camere video-radar pe autostrăzile mai vechi precum A1, A2 sau A3, aici lângă București, dar și în Transilvania. Separat, așteptăm să fie validată documentația de la Agenția Națională de Achiziție Publică să putem publica în SEAP licitația pentru achiziția a 400 de camere video-radar pe care să le montăm pe drumurile naționale. Deci, deocamdată, licitația nu a fost publicată. Contractul va avea termen de 12 luni. Dacă reușim să semnăm contractul până în vară, asta înseamnă că în vara lui 2027 acest sistem va fi operațional în totalitate. Și camerele de pe autostrăzi vor putea fi operaționalizate abia atunci, odată cu finalizarea contractului cu cele 400 de camere pentru drumurile naționale”, a explicat purtătorul de cuvânt al CNAIR pentru HotNews.ro.

Cu toate acestea, surse din cadrul Ministerului Transporturilor susțin că implementarea și operaționalizarea sistemului în 2027 este o estimare prea optimistă.

„Licitația va dura un an, apoi încă un an va dura montarea portalurilor (n.r. camerelor), sincronizarea cu serverele poliției, adică vorbim de 2028 cel mai devreme, într-un caz optimist în care se pun la treabă toți cei responsabili”, au transmis acele surse pentru HotNews.ro.

Sistemul de pe drumurile naționale presupune instalarea a 400 de camere video-radar individuale. Cele mai multe dintre ele vor fi montate în 136 de puncte de-a lungul a șapte drumuri naționale, acoperind o distanță de aproape 1.100 km. Radare fixe vor fi montate:

DN1: 28 puncte, dintre care 13 sunt distribuite pe o distanţă de cca 120 km între km 497 şi km 616;

DN6: 24 puncte, dintre care 11 sunt distribuite pe o distanţă de cca 200 km între km 181 şi km 371;

DN2: 22 puncte, dintre care 11 sunt distribuite pe o distanţă de cca 100 km între km 97 şi km 197;

DN17: 18 puncte distribuite pe o distanţă de cca 225 km;

DN7: 17 puncte, dintre care 12 sunt distribuite pe o distanţă de cca 100 km între km 122 şi km 228;

DN67: 14 puncte, distribuite pe o distanţă de cca 200 km;

DN11: 13 puncte, distribuite pe o distanţă de cca 150 km.