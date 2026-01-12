Ministrul Economiei a transmis, într-o postare pe Facebook, că România a reușit să îndeplinească la timp un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor, prin derularea unor proiecte de inovare în valoare de peste 375 de milioane de euro.

”România a atins la termen un jalon important din PNRR în domeniul semiconductorilor, cu peste 375 milioane euro în proiecte de inovare”, scrie ministrul într-o postare pe Facebook.

Irineu Darău a prezentat mai multe date concrete privind stadiul proiectelor: peste 375 de milioane de euro în proiecte contractate, 23 de contracte de finanțare semnate, plăți de 112 milioane de lei efectuate în decembrie 2025 și respectarea termenului-limită de 31 decembrie 2025.

”Rezultatul a fost posibil după ce procesul a fost deblocat şi relansat. Demersul a fost pus din nou în mişcare de Radu Miruţă şi Dragoş Pîslaru. Le mulţumesc şi îi felicit pentru asta. În primele zile de mandat, am asigurat finalizarea şi parafarea acestui jalon, ca o continuare firească. La nivel operaţional, a fost o muncă intensă de echipă”, spune Darău.

Ministrul Economiei a precizat că, pe viitor, România se pregătește să participe la noi proiecte IPCEI în domenii esențiale pentru dezvoltare, precum inteligența artificială, semiconductorii avansați, biotehnologiile, mobilitatea curată, conectată și autonomă, materiile prime critice și tehnologiile nucleare inovatoare. IPCEI reprezintă Proiecte Importante de Interes European Comun, un mecanism prin care mai multe state membre ale UE finanțează împreună inițiative strategice de amploare.

