Ministrul Economiei, Irineu Darău, a explicat sâmbătă că Acordul UE–Mercosur va stimula semnificativ exporturile României și va aduce beneficii industriei și agriculturii naționale.

El a subliniat că, în ciuda criticilor unor politicieni care promovează izolarea economică, România are nevoie de piețe externe și de reguli clare pentru producătorii autohtoni.

Darău a precizat, pe pagina sa de Facebook, că statul român a susținut acordul după negocieri ferme, care au adus garanții concrete pentru sectoarele industrial și agricol.

În urma aplicării sale, taxele vamale pentru exporturile de produse românești vor fi aproape eliminate, ceea ce va permite companiilor să își crească producția și să beneficieze de materii prime mai ieftine, spune ministrul Economiei.

Irineu Darău adaugă drept exemplu că, în 2023, firmele din țara noastră au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către Mercosur.

Ministrul Economiei a menționat că agricultura românească este protejată, importurile sensibile fiind strict limitate, iar standardele UE rămân obligatorii.

De asemenea, 15 produse cu indicație geografică românească vor fi protejate pe piețele Mercosur. În opinia sa, o economie deschisă, care protejează fermierii și industria, face România mai puternică.

Mercosur reprezintă piața comună din America de Sud – un bloc comercial sud-american înființat în 1991. Țările membre cu drepturi depline sunt Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela este și ea membră cu drepturi depline, dar a fost suspendată în 2017.

Mesajul transmis de ministrul Economiei vine în urma mai multor critici venite din partea PSD astăzi atât la adresa Acordului, dar și a USR (vezi aici poziția exprimată de Marius Budăi, fost ministru al Muncii, dar și aici mesajele transmise de europarlamentarul Victor Negrescu și de Florin Barbu, ministrul Agriculturii).