Acordul UE–Mercosur va impulsiona exporturile românești, susține ministrul Economiei. Taxe vamale aproape zero
Ministrul Economiei, Irineu Darău, a explicat sâmbătă că Acordul UE–Mercosur va stimula semnificativ exporturile României și va aduce beneficii industriei și agriculturii naționale.
El a subliniat că, în ciuda criticilor unor politicieni care promovează izolarea economică, România are nevoie de piețe externe și de reguli clare pentru producătorii autohtoni.
Darău a precizat, pe pagina sa de Facebook, că statul român a susținut acordul după negocieri ferme, care au adus garanții concrete pentru sectoarele industrial și agricol.
În urma aplicării sale, taxele vamale pentru exporturile de produse românești vor fi aproape eliminate, ceea ce va permite companiilor să își crească producția și să beneficieze de materii prime mai ieftine, spune ministrul Economiei.
Irineu Darău adaugă drept exemplu că, în 2023, firmele din țara noastră au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către Mercosur.
Ministrul Economiei a menționat că agricultura românească este protejată, importurile sensibile fiind strict limitate, iar standardele UE rămân obligatorii.
De asemenea, 15 produse cu indicație geografică românească vor fi protejate pe piețele Mercosur. În opinia sa, o economie deschisă, care protejează fermierii și industria, face România mai puternică.
Mercosur reprezintă piața comună din America de Sud – un bloc comercial sud-american înființat în 1991. Țările membre cu drepturi depline sunt Argentina, Bolivia, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Venezuela este și ea membră cu drepturi depline, dar a fost suspendată în 2017.
Mesajul transmis de ministrul Economiei vine în urma mai multor critici venite din partea PSD astăzi atât la adresa Acordului, dar și a USR (vezi aici poziția exprimată de Marius Budăi, fost ministru al Muncii, dar și aici mesajele transmise de europarlamentarul Victor Negrescu și de Florin Barbu, ministrul Agriculturii).
Postarea ministrului Irineu Darău
„Acordul UE–MERCOSUR va duce la creșterea exporturilor României!
🤝 Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării, România are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte pentru producătorii săi.
🇷🇴 Statul român a susținut acest acord după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură. Rezultatul?
✅ Taxe vamale aproape zero pentru produsele românești
✅ Exporturi mai mari și acces la materii prime mai ieftine
✅ Producție mai mare și locuri de muncă în industria auto, mecanică și electrică.
📊 Cifrele sunt clare: în 2023, firmele românești au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către MERCOSUR. După intrarea în vigoare a acordului, aceste taxe dispar aproape complet.
🌾 Agricultura este protejată și România a obținut asta prin insistențe și negociere: importurile sensibile sunt strict limitate, standardele UE rămân obligatorii, iar 15 produse românești cu indicație geografică vor fi protejate pe piețele MERCOSUR.
☝️Izolarea nu protejează România. O economie deschisă, care protejează interesele fermierilor și ale industriei, o face mai puternică”, a scris Irineu Darău pe Facebook.
