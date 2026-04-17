UE a decis introducerea unor taxe antidumping pentru fibra de sticlă provenită din Egipt, Bahrain și Thailanda, după ce investigațiile au arătat că aceste produse sunt fabricate de companii chineze care folosesc infrastructura Inițiativei „O centură, un drum” pentru a evita restricțiile comerciale europene.

Decizia Comisiei Europene reflectă o strategie mai amplă de limitare a importurilor considerate neloiale, în special a celor care ajung pe piața comunitară la prețuri sub costul de producție sau sunt susținute prin subvenții masive din partea statului chinez, scriu cei de la Euronews.

Taxele impuse variază între 11% și 25,4% din valoarea produselor, vizând în mod direct fluxurile comerciale care au crescut semnificativ în ultimii ani. Bruxelles-ul consideră că aceste măsuri sunt necesare pentru a proteja competitivitatea industriei europene, în special într-un sector strategic pentru tranziția energetică.

El a adăugat că, în pofida acestor măsuri, reacția UE nu este suficient de puternică în raport cu amploarea fenomenului:

„Măsurile adoptate rămân insuficiente pentru a răspunde pe deplin strategiilor de prădare urmărite prin aceste investiții în țări terțe”, a completat acesta.

UE se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra industriei sale interne, în contextul extinderii globale a Inițiativei „O centură, un drum”, prin care China a investit aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în infrastructură, transport și relocarea capacităților industriale.

Această strategie a permis companiilor chineze să își mute producția în țări terțe, de unde pot exporta ulterior către piața europeană fără a fi supuse acelorași restricții ca produsele fabricate direct în China.

Situația nu este nouă pentru UE. Încă din 2010, Comisia Europeană a impus taxe antidumping pentru fibra de sticlă provenită din China. Ulterior, producătorii au relocat producția în state precum Egipt și Bahrain, reluând exporturile către Europa.

Datele arată că până în 2024, importurile din Egipt, Bahrain și Thailanda au ajuns să reprezinte 24% din piața europeană de fibră de sticlă, cu Egiptul acoperind singur 18%. Această evoluție ridică îngrijorări majore în rândul industriei.

Sectorul fibrei de sticlă angajează direct peste 4.500 de persoane în UE și susține sute de mii de locuri de muncă indirecte, în special în industriile conexe precum energia regenerabilă.

Judith Kirton-Darling, secretar general al industriAll Europe, a atras atenția asupra riscurilor pe termen lung generate de lipsa unor măsuri mai ferme din partea UE. „pe termen lung situația se poate agrava dacă UE nu adoptă o poziție mai fermă față de dumpingul chinezesc”, a declarat aceasta.

Ea a avertizat că efectele ar putea deveni structurale pentru economia europeană:

„Este mai mult decât probabil să ne confruntăm cu închideri de fabrici în Europa, care vor submina în mod fundamental industria noastră”, a spus ea.

În trecut, UE a mai intervenit asupra unor produse similare, inclusiv folie de aluminiu din Thailanda și fibră de sticlă produsă în Turcia, însă industria susține că măsurile au fost reactive și insuficiente pentru a opri tendința.

Tabel sinteză pentru clarificarea măsurilor UE și impactul asupra pieței: