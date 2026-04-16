UE relaxează regulile privind fuziunile corporative într-un moment în care presiunea globală asupra economiei europene devine tot mai intensă, iar marile companii caută consolidare pentru a rămâne competitive pe piețele internaționale.

Inițiativa analizată la Bruxelles reprezintă cea mai amplă revizuire a cadrului privind fuziunile din ultimele decenii, semnalând o schimbare de paradigmă în modul în care sunt evaluate tranzacțiile între companii. Autoritățile europene intenționează să acorde o importanță mai mare unor factori precum inovația, investițiile și reziliența economică atunci când decid aprobarea unor fuziuni.

Potrivit documentelor consultate de Financial Times, această reformă ar putea marca o distanțare clară de politica tradițională care punea accent aproape exclusiv pe impactul asupra consumatorului, în special în ceea ce privește prețurile.

Schimbarea survine într-un context economic și geopolitic tensionat, în care companiile europene se confruntă cu rivali puternici din Statele Unite și China, iar dimensiunea și capacitatea de investiție devin esențiale pentru supraviețuire și expansiune.

Noua abordare a Comisia Europeană redefinește criteriile de analiză a fuziunilor, introducând o perspectivă mai largă asupra impactului economic al acestora.

Proiectul de orientări menține obiectivul central de a proteja concurența efectivă, însă introduce explicit ideea că extinderea companiilor până la dimensiuni globale poate avea efecte benefice asupra pieței. Documentul subliniază că dezvoltarea firmelor, pentru a atinge o scară competitivă internațională, poate deveni un factor pro-concurențial.

În același timp, oficialii europeni recunosc schimbările structurale din economie, unde sectoarele inovatoare joacă un rol dominant. În acest context, atât dimensiunea companiilor, cât și capacitatea de inovare sunt considerate esențiale pentru competitivitate.

„Orientările reprezintă o ruptură față de trecut”, a declarat un oficial UE, subliniind că este vorba despre „o abordare ambițioasă care reflectă realitățile unei concurențe globale din ce în ce mai dificile”. Același oficial a precizat că noile reguli reflectă „prioritățile acestui mandat al Comisiei – ambiția și amploarea”.

Promovarea acestor schimbări este susținută de Ursula von der Leyen, care a pledat pentru o „nouă abordare” în politica de concurență europeană.

Aceasta a argumentat că noile reguli ar trebui să sprijine companiile europene în extinderea lor pe piețele globale, oferindu-le instrumentele necesare pentru a concura cu marile conglomerate internaționale. Inițiativa se înscrie într-o strategie mai amplă de consolidare a autonomiei economice a Uniunii Europene.

„Cred că avem nevoie de o nouă abordare a politicii de concurență, mai bine adaptată obiectivelor noastre comune și mai favorabilă companiilor care se extind pe piețele globale – asigurând în același timp condiții echitabile de concurență. Acest lucru ar trebui să se reflecte în modul în care evaluăm fuziunile, astfel încât inovația și reziliența să fie pe deplin luate în considerare”, a declarat Ursula von der Leyen, într-un document în care își prezintă programul în Parlamentul European.

Totuși, propunerile au întâmpinat rezistență din partea unor state membre cu orientare liberală, precum și din interiorul Comisiei. Criticii avertizează că relaxarea regulilor ar putea duce la scăderea nivelului de concurență, reducerea inovației și creșterea prețurilor pentru consumatori.

Aceștia susțin că o concentrare excesivă a pieței ar putea avea efecte negative pe termen lung, inclusiv limitarea accesului la produse și servicii competitive. Dezbaterea rămâne deschisă, iar forma finală a regulilor este încă supusă negocierilor.

Documentele analizate evidențiază o schimbare clară de accent către beneficiile economice ale consolidării companiilor, în special în domenii strategice.

Noile orientări cer autorităților antitrust să ia în calcul impactul fuziunilor asupra unor factori precum amploarea operațională, capacitatea de inovare, nivelul investițiilor și reziliența lanțurilor de aprovizionare. Aceste elemente sunt considerate esențiale pentru competitivitatea pe termen lung a economiei europene.

Deși aceste criterii au fost luate în considerare și în trecut, companiile au criticat frecvent faptul că ele au avut o pondere redusă în comparație cu analiza puterii de piață și a prețurilor.

În noul cadru propus, beneficiile inovării și ale extinderii sunt prezentate ca avantaje directe pentru consumatori, inclusiv prin accesul la resurse critice și prin stabilitatea lanțurilor de aprovizionare. Această abordare reflectă o viziune economică mai complexă, adaptată la realitățile actuale ale piețelor globale.