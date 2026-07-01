Industria tutunului cere reguli previzibile la Bruxelles: accent pe impactul economic

Philip Morris International (PMI) a transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care solicită un dialog direct cu instituțiile europene și o abordare „bazată pe dovezi” în reglementarea produselor din tutun și nicotină. Demersul apare într-un context mai larg de dezbatere la Bruxelles privind viitorul Directivei produselor din tutun, subiect reflectat și în presa europeană, inclusiv de Euractiv, care analizează poziționările industriei în raport cu noile inițiative de reglementare din UE.

În document, compania precizează că intenția sa este „de a deschide un dialog direct și constructiv, bazat pe echitate, transparență și o abordare fundamentată științific”.

Scrisoarea pune accent pe dimensiunea economică a industriei tutunului în Uniunea Europeană. PMI descrie sectorul drept unul „profund ancorat în economia europeană”, cu un impact care, potrivit companiei, depășește industriile textile și de telecomunicații luate la un loc.

Datele prezentate indică faptul că industria susține peste 2,1 milioane de locuri de muncă în UE, iar contribuția companiei între 2019 și 2023 este estimată la 289 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 0,38% din PIB-ul Uniunii Europene. În aceeași perioadă, compania afirmă că a contribuit cu 181,3 miliarde de euro sub formă de taxe.

Lanțul economic extins include peste 45.000 de IMM-uri, aproximativ 390.000 de lucrători agricoli și mai mult de 500.000 de actori din retail, producție și export, conform datelor incluse în scrisoare.

Scrisoarea poziționează industria tutunului în același context cu alte sectoare europene majore, precum cel auto, chimic sau energointensiv. Documentul arată că aceste industrii se confruntă cu „presiuni crescute din partea reglementărilor, competiției internaționale și pierderilor de locuri de muncă”.

Compania susține că aceste presiuni sunt deja resimțite la nivelul lanțului de aprovizionare, inclusiv de firme din domenii precum automatizarea, producția de ambalaje, inginerie sau logistică, în mai multe state membre ale UE.

Pe acest fond, PMI afirmă că dorește să contribuie „constructiv” la dezbaterea europeană privind competitivitatea și reziliența industrială, subliniind „necesitatea unor politici previzibile”.

Scrisoarea nu formulează propuneri legislative concrete, însă marchează o poziție clară a industriei în dezbaterea privind reglementarea produselor din tutun și nicotină la nivel european.

Compania își exprimă disponibilitatea de a colabora cu autoritățile pe teme precum combaterea comerțului ilicit sau protejarea veniturilor bugetare și solicită organizarea unei întâlniri cu reprezentanții Comisiei Europene.

În contextul în care instituțiile europene analizează posibile modificări ale cadrului de reglementare, inclusiv în plan fiscal, intervenția industriei aduce în prim-plan argumentele legate de impactul economic, lanțurile valorice și necesitatea unui dialog instituțional mai amplu.