UE schimbă producția de automobile. Constructorii vor avea obligații stricte privind reciclarea

UE a adoptat regulamentul care introduce noi cerințe de circularitate pentru proiectarea și fabricarea vehiculelor, precum și pentru gestionarea celor scoase din uz. Noile reguli au fost aprobate de Consiliu și vor fi aplicate etapizat după intrarea în vigoare a actului legislativ. Măsurile urmăresc creșterea reutilizării și reciclării materialelor, reducerea poluării și combaterea exporturilor ilegale de vehicule devenite deșeuri.

UE schimbă modul în care vor fi proiectate, fabricate și reciclate vehiculele, după ce Consiliul a adoptat oficial regulamentul privind cerințele de circularitate pentru proiectarea autovehiculelor și gestionarea vehiculelor scoase din uz. Actul legislativ stabilește obligații noi pentru constructorii auto pe întreg ciclul de viață al unui vehicul, de la faza de proiectare până la tratarea acestuia după scoaterea din circulație.

Noile norme urmăresc transformarea industriei auto într-un sector mai sustenabil, prin creșterea reutilizării materialelor și reducerea consumului de resurse primare. Regulamentul introduce cerințe privind proiectarea vehiculelor astfel încât acestea să poată fi mai ușor reparate, dezmembrate, reciclate și valorificate la sfârșitul duratei de utilizare.

Una dintre cele mai importante prevederi stabilește că, la șase ani după intrarea în vigoare a regulamentului, cel puțin 15% din plasticul utilizat la fabricarea vehiculelor noi va trebui să provină din materiale reciclate. Obiectivul va crește ulterior la 25%, în termen de zece ani de la intrarea în vigoare a regulamentului.

În același timp, legislația impune ca minimum 20% din plasticul reciclat folosit în producția de vehicule noi să provină din vehicule scoase din uz, pentru a încuraja reutilizarea resurselor rezultate chiar din industria auto.

O altă schimbare majoră privește responsabilitatea producătorilor. Aceștia vor răspunde atât financiar, cât și organizatoric pentru întreg ciclul de viață al vehiculelor pe care le introduc pe piață, inclusiv după ce acestea devin deșeuri. Responsabilitatea extinsă include promovarea proiectării orientate spre circularitate, precum și organizarea preluării gratuite și a tratării corespunzătoare a tuturor vehiculelor scoase din uz.

Noul regulament introduce măsuri și pentru combaterea fenomenului cunoscut drept „vehicule dispărute”, adică autovehicule care sunt dezmembrate ilegal sau exportate în afara spațiului european fără respectarea legislației privind deșeurile.

Pentru a limita aceste practici, actul normativ consolidează sistemele de trasabilitate și controalele aplicate vehiculelor scoase din uz. Din momentul în care un autovehicul îndeplinește criteriile legale pentru a fi considerat deșeu, acesta va trebui să fie predat unei instalații autorizate de tratare și nu va mai putea fi exportat sau revândut în mod legal ca vehicul second-hand.

De asemenea, regulamentul interzice exportul vehiculelor uzate care nu mai sunt apte de circulație. Prin această măsură, autoritățile europene urmăresc să reducă poluarea transferată către state din afara Uniunii și să păstreze pe teritoriul european materiile prime valoroase care pot fi recuperate și reutilizate.

Noile dispoziții se vor aplica integral autoturismelor și autoutilitarelor comerciale ușoare. În cazul camioanelor, motocicletelor și vehiculelor cu destinație specială, legislația introduce un set mai restrâns de obligații, concentrat în principal pe tratarea corespunzătoare a acestora la sfârșitul ciclului de viață.

Adoptarea de către Consiliu reprezintă ultima etapă a procedurii legislative ordinare. Regulamentul va începe să se aplice la doi ani după intrarea sa în vigoare. În plus, pe baza unui studiu de fezabilitate care trebuie finalizat la un an de la intrarea în vigoare, Comisia Europeană va analiza introducerea unor obiective similare și pentru alte materiale reciclate, precum oțelul, aluminiul, magneziul și materiile prime critice.

În fiecare an, peste șase milioane de vehicule ajung la sfârșitul duratei de viață în UE și sunt tratate ca deșeuri. Potrivit datelor europene, deși normele actuale au permis reciclarea a aproximativ 85% din materialele conținute de aceste vehicule, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți proiectarea autovehiculelor, utilizarea materialelor reciclate și controlul exporturilor de vehicule poluante.

Noul regulament pune în aplicare obiectivele asumate prin Pactul verde european și Planul de acțiune pentru economia circulară, vizând transformarea întregului lanț valoric al industriei auto într-un model mai eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Regulamentul privind cerințele de circularitate pentru proiectarea vehiculelor și gestionarea vehiculelor scoase din uz, poate fi consultat mai jos: