Regulă ITP. Decizie pentru proprietarii de mașini. Mașina se poate radia în lipsa acestor documente

Sute de proprietari păstrează în curți sau pe terenuri mașini vechi pe care nu le mai folosesc de ani de zile, însă puțini știu că există o procedură care le poate simplifica situația. Gabriel Ioniță, șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Buzău, a explicat în cadrul unui podcast că legislația permite radierea anumitor vehicule chiar și în lipsa unor documente care erau obligatorii în trecut.

Radierea unui autoturism a fost mult timp o procedură complicată pentru cei care nu mai dețineau toate documentele necesare sau care nu mai știau exact ce s-a întâmplat cu vehiculul.

Mulți proprietari s-au confruntat cu situații în care mașina fusese dezmembrată, abandonată ori predată altor persoane, însă lipsa actelor îi împiedica să o scoată din evidențe.

Gabriel Ioniță a explicat că legislația a fost modificată tocmai pentru a rezolva astfel de situații.

Potrivit acestuia, în trecut, pentru radierea unui vehicul dezmembrat era necesar un document de distrugere emis de o unitate autorizată.

„Pentru radierea la dezmembrare ne trebuia un document de distrugere emis de o unitate autorizată să efectueze casarea autovehiculelor”, a explicat acesta.

Problema apărea atunci când proprietarii nu mai puteau demonstra ce s-a întâmplat cu mașina.

Unii susțineau că au predat vehiculul pentru piese, alții că acesta fusese abandonat sau dezmembrat cu ani în urmă.

„Mulți aveau, mulți n-aveau. Problema e că mulți le-au dat pur și simplu, le-au abandonat”, a declarat Gabriel Ioniță.

În aceste situații, procedura devenea dificilă, iar proprietarii riscau să rămână în continuare cu vehiculul în evidențele fiscale.

Șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Buzău a explicat că a fost introdusă o prevedere nouă care simplifică semnificativ procedura.

„S-a introdus posibilitatea radierii la cerere dacă autovehiculul respectiv nu mai are ITP de mai mult de trei ani și atunci nu-i mai cerem documente”, a precizat Gabriel Ioniță.

Practic, proprietarii unor vehicule care nu au mai circulat de mult timp și care au inspecția tehnică expirată de peste trei ani pot solicita radierea fără a mai prezenta documentele care în trecut reprezentau principalul obstacol.

„Asta e de fapt avantajul, că mulți veneau să radieze, dar le ceream documente și nu mai aveau”, a explicat oficialul.

Potrivit lui Gabriel Ioniță, procedura este relativ simplă.

„Pur și simplu printr-o informare: «Domnule șef serviciu, subsemnatul…, cu datele lui și datele autovehiculului, vă rog să constatați că pentru autoturismul… ITP-ul a expirat de mai mult de trei ani și să procedați la radierea acestuia»”, a explicat acesta.

După depunerea solicitării, autoritățile verifică situația vehiculului în baza de date.

„Verificăm dacă este așa. Îl radiem, îi trimitem adresa acasă cu răspunsul și la primărie și radiază din evidența fiscală”, a arătat Gabriel Ioniță.

Noua procedură îi poate ajuta pe proprietarii care, ani la rând, au continuat să figureze cu vehicule pe care nu le mai foloseau și pentru care nu mai aveau documente justificative.

În plus, radierea permite eliminarea autoturismului din evidențele fiscale și evitarea unor situații birocratice complicate care, până nu demult, ajungeau adesea în instanță.

Potrivit explicațiilor oferite de șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Buzău, măsura s-a dovedit deja eficientă în ultimele luni și oferă o soluție legală pentru proprietarii care dețin mașini nefolosite de ani de zile