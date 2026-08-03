Regulă pentru șoferi. Defectul care poate duce la respingerea mașinii la ITP. Ce spune legea despre parbriz

Un parbriz fisurat pare, la prima vedere, o problemă minoră, mai ales dacă deteriorarea este de mici dimensiuni și nu afectează vizibilitatea șoferului. Totuși, legislația rutieră și normele tehnice aplicabile în România stabilesc reguli clare privind starea parbrizului, iar în anumite situații conducerea unui autovehicul cu geamul deteriorat poate avea consecințe serioase.

În funcție de locul în care se află fisura, dimensiunea acesteia și modul în care afectează câmpul vizual al conducătorului auto, șoferul poate circula în continuare sau poate fi obligat să remedieze problema înainte de a mai utiliza mașina pe drumurile publice.

Contrar unei idei răspândite în rândul șoferilor, legea nu interzice automat circulația cu un parbriz fisurat.

Normele tehnice utilizate la inspecția tehnică periodică și la verificările RAR diferențiază deteriorările în funcție de zona în care apar și de impactul asupra vizibilității.

Astfel, există situații în care anumite fisuri sau deteriorări sunt admise, însă numai dacă respectă limitele prevăzute de reglementările tehnice.

Specialiștii împart parbrizul în mai multe zone, cea mai importantă fiind câmpul direct de vizibilitate al conducătorului auto.

În această zonă sunt permise doar deteriorări foarte mici. Pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone este acceptată o singură deteriorare sau decolorare care poate fi încadrată într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 10 mm.

Orice fisură sau defect care reduce semnificativ vizibilitatea poate conduce la constatarea unei defecțiuni majore.

Reglementările sunt mai permisive în zonele care nu afectează direct vizibilitatea șoferului.

În afara câmpului direct de vizibilitate sunt admise, printre altele:

o singură fisură neramificată, indiferent de lungime;

zgârieturi care nu depășesc 5 mm lățime;

o deteriorare sau decolorare care poate fi încadrată într-un cerc imaginar cu diametrul de cel mult 40 mm;

până la patru deteriorări separate, fiecare încadrabilă într-un cerc cu diametrul de cel mult 10 mm.

De asemenea, pe marginea parbrizului sunt admise anumite fisuri simple, dacă acestea nu afectează siguranța și nu se extind în câmpul vizual al șoferului.

Problemele apar atunci când fisura este amplasată în dreptul șoferului sau este suficient de mare încât să reducă vizibilitatea.

În astfel de situații, vehiculul poate fi considerat neconform din punct de vedere tehnic.

La un control în trafic, polițiștii pot dispune măsurile prevăzute de legislația rutieră pentru vehiculele care prezintă deficiențe tehnice, inclusiv reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea problemei și efectuarea verificărilor necesare.

Un parbriz deteriorat poate crea dificultăți și la efectuarea ITP-ului.

Inspectorii verifică inclusiv starea geamurilor și modul în care acestea afectează vizibilitatea conducătorului auto.

Dacă deteriorarea depășește limitele admise de reglementările tehnice sau compromite siguranța circulației, vehiculul poate fi respins la inspecția tehnică până la înlocuirea sau repararea parbrizului.

Chiar dacă o fisură mică poate fi admisă în anumite situații, specialiștii recomandă remedierea acesteia cât mai repede.

Diferențele de temperatură, vibrațiile produse în timpul mersului sau impactul cu alte pietre pot transforma rapid o fisură minoră într-o crăpătură extinsă, ceea ce poate impune înlocuirea completă a parbrizului.

În plus, un parbriz deteriorat reduce rezistența structurală a vehiculului și poate afecta eficiența sistemelor de siguranță în cazul unui accident.

Înainte de a pleca la drum, conducătorii auto ar trebui să verifice dacă deteriorarea parbrizului afectează câmpul lor de vizibilitate.

Dacă fisura este mică și se încadrează în limitele prevăzute de normele tehnice, circulația este posibilă. În schimb, atunci când aceasta reduce vizibilitatea sau depășește dimensiunile admise, problema trebuie remediată cât mai repede pentru a evita sancțiunile și eventualele probleme la inspecția tehnică periodică.