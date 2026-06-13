Germania se pregătește pentru noi amenințări din spațiu. Armata pregătește lasere, sisteme de bruiaj și sateliți militari

Germania își accelerează planurile de dezvoltare a capacităților militare spațiale, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de securitatea orbitală. Șeful Comandamentului Spațial al Bundeswehrului a declarat că nu poate exclude posibilitatea ca Rusia să lucreze la tehnologii care ar permite plasarea unei arme nucleare pe orbită.

În paralel, Berlinul pregătește noi sisteme de apărare și comunicații militare, inclusiv lasere, echipamente de bruiaj și o rețea proprie de sateliți.

Generalul-maior Michael Traut, comandantul Comandamentului Spațial al armatei germane, a declarat că există suspiciuni potrivit cărora Rusia ar putea dezvolta tehnologii pentru plasarea unui dispozitiv nuclear pe orbită.

Potrivit acestuia, o detonare nucleară în spațiu nu ar avea efectele unei explozii convenționale de la sol, însă consecințele pentru infrastructura modernă ar putea fi extrem de grave.

Traut a făcut referire la testul nuclear american Starfish Prime din 1962 și a afirmat că un eveniment similar în prezent ar putea duce la scoaterea din funcțiune a unei părți importante a sateliților aflați pe orbită joasă.

Oficialul german a avertizat că un astfel de scenariu ar afecta comunicațiile, sistemele de navigație, serviciile bancare, transporturile, prognozele meteorologice și infrastructura militară care depinde de sateliți, transmite Politico.

În plus, ar putea agrava problema deșeurilor spațiale și ar crește riscul unor coliziuni în lanț între sateliți. Potrivit lui Traut, anumite altitudini orbitale ar putea deveni inutilizabile timp de decenii.

Declarațiile vin în contextul noii strategii spațiale de securitate adoptate de Germania.

Documentul prevede că Bundeswehrul trebuie să fie capabil nu doar să protejeze accesul Germaniei și al aliaților la infrastructura spațială, ci și să limiteze capacitatea adversarilor de a utiliza propriile sisteme.

Michael Traut a explicat că amenințările din spațiu s-au dezvoltat puternic în ultimii ani și includ bruiajul semnalelor GPS, utilizarea laserelor și chiar atacuri directe asupra sateliților.

Potrivit acestuia, perturbarea semnalelor GPS este deja o problemă frecventă în regiunea Mării Baltice, afectând inclusiv aviația civilă și traficul maritim.

Oficialul german a declarat că descurajarea eficientă nu poate fi realizată exclusiv prin măsuri defensive.

În acest context, Germania intenționează să achiziționeze sisteme non-cinetice, inclusiv echipamente de bruiaj și lasere, care ar putea fi folosite pentru protejarea sateliților proprii și pentru contracararea amenințărilor.

Planurile includ și dezvoltarea unor sateliți de inspecție, capabili să monitorizeze obiecte aflate pe orbită, precum și, pe termen mai lung, a unor vehicule spațiale reutilizabile.

Traut a subliniat că acțiunile ofensive nu trebuie confundate cu cele agresive, însă Germania trebuie să fie capabilă să preia inițiativa într-un eventual conflict.

Pe lângă noile capabilități de apărare, Berlinul lucrează la programul SATCOMBw 4, care vizează crearea unei constelații suverane de sateliți pentru comunicații militare securizate.

Potrivit comandantului german, proiectul nu este conceput ca un concurent pentru programul european IRIS², ci ca un sistem complementar.

Germania dorește ca viitoarea infrastructură să poată fi utilizată și de alte state europene care nu dispun de propriile constelații de sateliți sau care nu intenționează să dezvolte astfel de proiecte.

Autoritățile germane consideră că extinderea cooperării europene în domeniul spațial va contribui la consolidarea securității și la reducerea dependenței de infrastructuri externe într-un context internațional tot mai tensionat.