Investițiile nucleare cresc exploziv la nivel mondial. Riscul unui conflict major revine în prim-plan

Cheltuielile pentru armele nucleare au crescut accelerat în 2025, pe fondul deteriorării climatului de securitate internațională și al modernizării arsenalelor militare. Un raport al Campaniei Internaționale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN) arată că cele nouă state care dețin arme nucleare au cheltuit aproape 119 miliarde de dolari anul trecut, cu 19% mai mult decât în anul precedent. În paralel, cercetătorii avertizează că riscul nuclear global se intensifică, pe măsură ce focoasele sunt readuse în serviciu activ, iar investițiile pe termen lung continuă să crească.

Investițiile în programele nucleare au înregistrat anul trecut una dintre cele mai puternice creșteri din ultimele decenii, într-un context marcat de conflicte militare, rivalități strategice și competiție între marile puteri.

Semnalele privind o nouă etapă a cursei înarmărilor vin din mai multe direcții. Liderul nord-coreean Kim Jong-un a anunțat recent că Phenianul și-a dublat în ultimii cinci ani capacitatea de producție a materialelor fisile necesare fabricării bombelor atomice și că intenționează să își extindă forțele nucleare într-un ritm accelerat.

În același timp, Statele Unite analizează posibilitatea extinderii prezenței bombardierelor cu capacitate nucleară în alte state europene, pe lângă cele șase țări care găzduiesc deja astfel de sisteme: Belgia, Olanda, Germania, Italia, Turcia și Regatul Unit. Printre statele aflate în discuții sunt menționate Polonia și țările baltice.

În Europa Occidentală, președintele Franței, Emmanuel Macron, a sugerat consolidarea capacității de descurajare nucleară a țării prin extinderea arsenalului francez de focoase.

Situația din Orientul Mijlociu contribuie, la rândul său, la creșterea îngrijorărilor. Potrivit estimărilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Iranul dispune în continuare de aproximativ 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60%, cantitate considerată suficientă pentru producerea a circa zece arme nucleare.

În acest context, celebrul „Ceas al Apocalipsei”, administrat de cercetătorii de la Universitatea din Chicago, indică un nivel fără precedent al riscurilor globale, fiind poziționat la doar un minut și 25 de secunde înainte de miezul nopții.

Raportul publicat de ICAN arată că cele nouă puteri nucleare – Statele Unite, Rusia, China, Regatul Unit, Franța, India, Pakistan, Israel și Coreea de Nord – au cheltuit aproape 119 miliarde de dolari pentru dezvoltarea și întreținerea arsenalelor lor.

„O nouă cursă a înarmării nucleare se profilează la iveală”, avertizează ICAN.

Concluziile organizației sunt susținute și de un raport separat al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), care atrage atenția asupra creșterii pericolelor nucleare într-un mediu internațional tot mai instabil.

Creșterea cheltuielilor este asociată cu programe ample de modernizare, dezvoltarea unor noi sisteme de lansare și extinderea capacităților de desfășurare a armelor existente.

Potrivit lui Susi Snyder, directoare de program în cadrul ICAN și coautoare a raportului, tendințele actuale ridică serioase motive de îngrijorare, inclusiv din perspectiva utilizării inteligenței artificiale în procesele decizionale legate de armele nucleare.

„Sunt îngrozită”, a declarat ea pentru AFP.

Datele SIPRI arată că statele nucleare dețin în prezent aproximativ 12.187 de focoase nucleare, dintre care aproape 9.745 sunt păstrate în stocuri pregătite pentru o eventuală utilizare.

Deși numărul total al armelor nucleare s-a redus față de perioadele de vârf ale Războiului Rece, experții avertizează că tendința de diminuare se apropie de final.

„Cea mai îngrijorătoare veste este că, deși numărul armelor nucleare a scăzut, nivelul pericolelor și riscurilor nucleare este în creștere”, a declarat pentru AFP Karim Haggag, directorul SIPRI.

Institutul estimează că reducerea stocurilor globale va încetini în următorii ani, în timp ce desfășurarea unor noi sisteme nucleare va accelera.

Specialiștii atrag atenția și asupra erodării acordurilor internaționale de control al armamentelor, precum și asupra deteriorării relațiilor dintre marile puteri militare.

O evoluție considerată deosebit de periculoasă este readucerea armelor nucleare din depozite și integrarea acestora pe platforme operaționale de lansare.

„Statele care dețin arme nucleare le scot din stocurile lor și le folosesc pe vehicule de transport al armelor nucleare”, a explicat Karim Haggag.

Statele Unite și Rusia continuă să domine peisajul strategic global, cele două țări deținând împreună aproximativ 83% din arsenalul nuclear mondial, fiecare având peste 5.000 de focoase.

China reprezintă însă actorul cu cea mai rapidă expansiune nucleară. Potrivit SIPRI, Beijingul dispune deja de aproximativ 620 de focoase și își dezvoltă capacitățile într-un ritm care ar putea să îi permită, până în 2030, să atingă un nivel comparabil cu cel al Rusiei și Statelor Unite în privința rachetelor balistice intercontinentale.

„Intensificarea competiției geopolitice încurajează puternic China să se bazeze mai mult pe armele nucleare”, a declarat dl Haggag.

Raportul ICAN arată că toate puterile nucleare și-au majorat anul trecut bugetele destinate arsenalelor strategice, cheltuind împreună cu aproape 17 miliarde de dolari mai mult decât în 2024.

Statele Unite au rămas de departe cel mai mare investitor în domeniul nuclear militar, cu 69,2 miliarde de dolari alocați în 2025. Urmează China, cu 13,5 miliarde de dolari, Regatul Unit, cu 12,6 miliarde de dolari, și Rusia, cu 9,5 miliarde de dolari.

Potrivit ICAN, cele nouă state nucleare au cheltuit în total peste 470 de miliarde de dolari pentru arsenalele lor în ultimii cinci ani.

Organizația estimează că această tendință va continua pe termen lung, în condițiile în care mai multe state au deja programe multianuale de modernizare care se întind până spre sfârșitul secolului.

Analiza evidențiază planurile Statelor Unite, Franței și Regatului Unit de a investi sume de ordinul sutelor de miliarde de dolari în dezvoltarea, operarea și întreținerea sistemelor nucleare.

Un exemplu este programul american Sentinel, destinat noii generații de rachete balistice intercontinentale, care ar urma să rămână operațional inclusiv după anul 2100. Totodată, extinderea producției de nuclee de plutoniu sugerează că unele focoase americane ar putea rămâne funcționale până în jurul anului 2120.

Doar în intervalul 2025-2034, Statele Unite sunt așteptate să investească aproape 1.000 de miliarde de dolari în arsenalul nuclear, potrivit estimărilor incluse în raport.

Criticând această direcție, Susi Snyder susține că resurse uriașe sunt direcționate către sisteme de armament în detrimentul unor domenii esențiale pentru populație.